  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона

"Алеся, я могу назвать тебя сопродюсером проекта "Дмитрий Гордон"?" – спросила у Бацман автор проекта Анна Олицкая.
"Ну, слушай. Нет. Продюсеры Дмитрия Гордона, если говорить в глобальном плане, – это его мама и папа. И благодаря им есть такой Дмитрий Гордон. И благодаря ему самому. Потому что, конечно же, кроме генов, воспитания, существует стрежень самого человека и его личный выбор, который он делает каждый день в той или иной ситуации", – ответила Бацман.
Она призналась, что гордится и восхищается своим мужем.
"Он совершает такие поступки, к которым лично я стремлюсь и беру пример. Поэтому – нет. Я только помогаю. А он помогает во всем мне. Он очень щедрый на помощь, на похвалу. Он радуется, когда у меня получается. Моим победам он радуется еще больше, чем своим", – отметила Бацман.
Ответ можно прослушать с 10-й минуты видео.
Бацман и Гордон познакомились в 2006 году. Спустя пять лет они поженились. Пара воспитывает трех дочерей – Санту (2012), Алису (2016) и Лиану (2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).
27 января состоялась премьера еженедельного общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон", ведущими которого являются Гордон и Бацман.