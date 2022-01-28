  Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона

"Алеся, я могу назвать тебя сопродюсером проекта "Дмитрий Гордон"?" – спросила у Бацман автор проекта Анна Олицкая.

"Ну, слушай. Нет. Продюсеры Дмитрия Гордона, если говорить в глобальном плане, – это его мама и папа. И благодаря им есть такой Дмитрий Гордон. И благодаря ему самому. Потому что, конечно же, кроме генов, воспитания, существует стрежень самого человека и его личный выбор, который он делает каждый день в той или иной ситуации", – ответила Бацман.

Она призналась, что гордится и восхищается своим мужем.

"Он совершает такие поступки, к которым лично я стремлюсь и беру пример. Поэтому – нет. Я только помогаю. А он помогает во всем мне. Он очень щедрый на помощь, на похвалу. Он радуется, когда у меня получается. Моим победам он радуется еще больше, чем своим", – отметила Бацман.

Ответ можно прослушать с 10-й минуты видео.

ВИДЕО

Видео: ОЛИЦКАЯ / YouTube