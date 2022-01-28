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28 января, 2022
 
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Бацман рассказала, кто спродюсировал Гордона

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27 января состоялась премьера ток-шоу "ГОРДОН", ведущими которого являются Гордон и Бацман
27 января состоялась премьера ток-шоу "ГОРДОН", ведущими которого являются Гордон и Бацман
Фото: alesiabatsman / Instagram

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в интервью, которое 27 января вышло на YouTube-канале "Олицкая", рассказала, кто на самом деле является продюсером ее мужа, украинского журналиста, сооснователя сайта "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Алеся, я могу назвать тебя сопродюсером проекта "Дмитрий Гордон"?" – спросила у Бацман автор проекта Анна Олицкая.

"Ну, слушай. Нет. Продюсеры Дмитрия Гордона, если говорить в глобальном плане, – это его мама и папа. И благодаря им есть такой Дмитрий Гордон. И благодаря ему самому. Потому что, конечно же, кроме генов, воспитания, существует стрежень самого человека и его личный выбор, который он делает каждый день в той или иной ситуации", – ответила Бацман.

Она призналась, что гордится и восхищается своим мужем.

"Он совершает такие поступки, к которым лично я стремлюсь и беру пример. Поэтому – нет. Я только помогаю. А он помогает во всем мне. Он очень щедрый на помощь, на похвалу. Он радуется, когда у меня получается. Моим победам он радуется еще больше, чем своим", – отметила Бацман. 

Ответ можно прослушать с 10-й минуты видео.

ВИДЕО
Видео: ОЛИЦКАЯ / YouTube
Контекст:

Бацман и Гордон познакомились в 2006 году. Спустя пять лет они поженились. Пара воспитывает трех дочерей – Санту (2012), Алису (2016) и Лиану (2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

27 января состоялась премьера еженедельного общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон", ведущими которого являются Гордон и Бацман.

Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман, журналисты, семья, интервью, продюсер, ведущий
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