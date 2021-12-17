  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей

"Я не авторитарная [мать], но достаточно строгая. Почему? Потому что у нас папа очень добрый, поэтому мне приходится быть часто плохим полицейским. Я не даю смотреть мультики столько, сколько хочется, не даю играться в планшете столько, сколько хочется, не даю столько сладкого, сколько хочется. Это, мне кажется, первичные правила жизни, которые ограждают ребенка от плохих влияний и того. что может навредить их здоровью", – рассказала Бацман.

По словам журналистки, она считает, что с ребенком надо изначально выстраивать отношения на взаимном уважении и не "сюсюкать" с ним.

"Даже самый маленький ребенок – это понимающий, адекватный человек. Ты всегда можешь договориться, если ты хочешь. С одной стороны ты в чем-то его ограничиваешь, а с другой – чем-то мотивируешь. Всегда можно найти какие-то истории, когда ты хочешь, чтобы он что-то сделал или не делал, и за это он получит что-то. Больше сможет поиграть в игру, которую любит, или устроим еще одну на этой неделе пенную семейную вечеринку. Ты какими-то мотиваторами провоцируешь его на какие-то действия, потому что, конечно же, нельзя только запрещать", – отметила она.

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Видео: DOROTYE / YouTube / YouTube