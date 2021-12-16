"Алеся – не просто жена". Гордон рассказал об отношениях с Бацман

Дмитрий Гордон об отношениях с Алесей Бацман: Мы ни разу не ссорились Фото: alesiabatsman / Instagram

"Алеся – не просто жена. Это мой самый близкий друг. Это человек, которому я безгранично доверяю, – рассказала журналист. – Она the best. Она блестящий журналист, она очень умна, она в состоянии дать совет, который может полностью переломить ситуацию, и она очень тактична и деликатна".

По словам Гордона, у них с супругой не бывает конфликтов.

"Мы ни разу не ссорились. Никогда. Мы никогда не повышали друг на друга голос", – подытожил Гордон.

Ответ журналиста об отношениях с женой можно послушать с 30-й минуты видео.