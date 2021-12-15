Гордон об интервью с Лукашенко: Сын его, Коля – мой фанат – сказал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью"

"Я хотел сделать интервью с Лукашенко лет 10. Я постоянно слал запросы в посольство, общался с дипломатами, с рядом высокопоставленных белорусских чиновников. Но Лукашенко не давал интервью. И буквально за месяц до выборов в Беларуси мне позвонили от Лукашенко и сказали, что он готов. Это было его первое интервью для YouTube и единственное, кстати. Я потом уже узнал, что сын его, Коля – он мой фанат – ему сказал: "Папа, ты чего? Ты только Гордону и давай интервью", – рассказал журналист.

По словам Гордона, он считает нелегитимного президента Беларуси интересным человеком.

"Это я говорю несмотря на то, что он меня хочет в СИЗО посадить, о чем публично сказал недавно. Он на меня обиделся, потому что когда были выборы, он самым бессовестным образом стал давить белорусскую оппозицию, народ Беларуси. Естественно, когда я увидел, как издеваются над белорусами, я обратился к белорусам и сказал: "Сносите его". Он сфальсифицировал выборы. Ну он сильно обиделся и во время знаменитой пресс-конференции сказал, что Гордона надо в СИЗО посадить. Но! Ярчайший дядька, интереснейший, и мне было с ним безумно интересно ", – подытожил Гордон,