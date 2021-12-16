Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2021
 
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"Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения

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Алеся Бацман и Дмитрий Гордон вместе больше 10 лет. Пара воспитывает трех дочерей
Алеся Бацман и Дмитрий Гордон вместе больше 10 лет. Пара воспитывает трех дочерей
Фото: alesiabatsman / Instagram

Украинский журналист, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман считает разницу в возрасте со своим супругом – журналистом и основателем одноименного издания Дмитрием Гордоном – идеальной для семейных отношений. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Dorotye, которое вышло 16 декабря.

"Я считаю, что разница в 17 лет – это золотая середина. Это очень правильный возраст, когда, с одной стороны, ты не чувствуешь разрыва поколений, а с другой – ты уже находишься в семье, где зрелый ответственный мужчина, но при этом я наравне с ним принимаю решения. Наша модель – это равное партнерство", – подчеркнула Бацман.

Она отметила, что для счастливого брака, помимо любви, важны и другие чувства по отношению друг к другу.

"Бывают браки, где большая разница в возрасте. Я считаю, что разрыв в 25–30 лет – это уже много. Я верю в любовь, но вопрос, насколько долго она будет держаться и сохранится. Потому что кроме любви для счастливого брака нужно иметь все атрибуты, которые я перечислила: должно быть интересно друг с другом, должна быть любовь, физическое влечение, уважение друг к другу", – резюмировала Бацман. 

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Алеся Бацман родилась 3 октября 1984 года в Харькове. Окончила с красным дипломом отделение журналистики филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

Она была редактором программ журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели".

Бацман и Гордон познакомились в 2006 году. Спустя пять лет они поженились. Пара воспитывает трех дочерей – Санту (2012), Алису (2016) и Лиану(2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман, дети, женщины, семья, мужчины
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