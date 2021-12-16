  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения

"Я считаю, что разница в 17 лет – это золотая середина. Это очень правильный возраст, когда, с одной стороны, ты не чувствуешь разрыва поколений, а с другой – ты уже находишься в семье, где зрелый ответственный мужчина, но при этом я наравне с ним принимаю решения. Наша модель – это равное партнерство", – подчеркнула Бацман.

Она отметила, что для счастливого брака, помимо любви, важны и другие чувства по отношению друг к другу.

"Бывают браки, где большая разница в возрасте. Я считаю, что разрыв в 25–30 лет – это уже много. Я верю в любовь, но вопрос, насколько долго она будет держаться и сохранится. Потому что кроме любви для счастливого брака нужно иметь все атрибуты, которые я перечислила: должно быть интересно друг с другом, должна быть любовь, физическое влечение, уважение друг к другу", – резюмировала Бацман.

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Видео: DOROTYE / YouTube