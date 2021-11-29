"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми

Супруги запечатлены в кадре по краям дивана, а между ними слева направо расположились дети: Ростислав, Дмитрий, Елизавета, Санта, Лев и Алиса.
Бацман посвятила публикацию дню рождения Льва Гордона, которому в этот день исполнилось 20 лет.
"Лева, с днем рождения! Пусть сбываются все мечты! У тебя прекрасные цели, и ты обязательно добьешься всего, что задумал", – написала Бацман.
"Диванчик надо увеличить", – отреагировали на фото фолловеры.
"Счастливая, дружная семья", – прокомментировали фото пользователи сети.
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Дмитрий Гордон также поделился с подписчиками в Instagram совместным фото с сыном-именинником.
"Дорогой Лева, будь счастлив! С днем рождения! Вырос ребенок. Где мои 20?" – написал он.
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У Дмитрия Гордона и Алеси Бацман три дочери: Санта (2012), Алиса (2016) и Лиана (2019).
От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).