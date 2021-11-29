"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми

Бацман и Гордон поздравили Льва Гордона с 20-летием Фото: alesiabatsman / Instagram

Супруги запечатлены в кадре по краям дивана, а между ними слева направо расположились дети: Ростислав, Дмитрий, Елизавета, Санта, Лев и Алиса.

Бацман посвятила публикацию дню рождения Льва Гордона, которому в этот день исполнилось 20 лет.

"Лева, с днем рождения! Пусть сбываются все мечты! У тебя прекрасные цели, и ты обязательно добьешься всего, что задумал", – написала Бацман.

"Диванчик надо увеличить", – отреагировали на фото фолловеры.

"Счастливая, дружная семья", – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesia Batsman (@alesiabatsman)

Дмитрий Гордон также поделился с подписчиками в Instagram совместным фото с сыном-именинником.

"Дорогой Лева, будь счастлив! С днем рождения! Вырос ребенок. Где мои 20?" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)