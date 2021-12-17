  Бацман призналась, сколько раз ссорилась с Гордоном за 10 лет брака

"Не люблю кричать. И он никогда не повысит голос". Алеся Бацман с мужем – Дмитрием Гордоном Фото: alesiabatsman / Instagram

"Я не люблю ссориться, не люблю кричать. Это все вообще не про меня. Я в этом смысле не классическая женщина. И он никогда не повысит голос, никогда не оскорбит, никогда не скажет какого-то слова", – рассказала Бацман.

Она отметила, что часто дискутирует с супругом, в основном по политическим вопросам, но эти дискуссии никогда не перерастают в ссоры.

"Я всегда найду способ и найду интонацию сказать то, что я считаю нужным и что думаю, но без этого всего [лишних эмоций]. Поэтому конфликтов в классическом понимании – их никогда не было. Мы часто спорим, причем эти споры, скорее, о политических каких-то вещах", – подчеркнула Бацман.

Она добавила, что считает умение дискутировать так, чтобы не поссориться, очень важной частью семейной жизни.

"Мы постоянно дискутируем, потому что есть какие-то вещи, которые я оцениваю по одному, он – по-другому. Но это круто, потому что истина вырабатывается тогда, когда ты сталкиваешь несколько точек зрения и видишь проблему с разных сторон. То же самое и в семье. Когда мы дискутируем, мы не соглашаемся друг с другом, тем не менее, это всегда интересно", – резюмировала Бацман.

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Видео: DOROTYE / YouTube