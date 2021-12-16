  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман познакомились в 2006 году, а спустя пять лет создали семью Фото: alesiabatsman / Instagram

"Чем он меня подкупил? Всем. Он очень достойно ведет себя со всеми, кто его окружает. Я у него постоянно учусь. Его великодушие… Если что-то нужно его другу – пусть даже это будет идти в ущерб ему лично – он всегда поставит интересы друга выше своих. Если у него сейчас нет, а другу надо, он отдаст последнее", – рассказала Бацман.

Он добавила, что помимо этого, у Гордона есть еще одно уникальное качество.

"Он радуется чужому успеху. Он реально искренне радуется, когда кто-то делает что-то, причем даже лучше, чем он. Радуется, даже если он в плохих отношениях с этим человеком или не знает его. Он всегда выйдет публично и будет его хвалить. Он объективен, понимаете?" – отметила Бацман.

По словам журналистки, именно эти качества прежде всего восхищают ее в муже. "Потому что ты понимаешь, что это такая надежность, что ты хочешь этому следовать", – подытожила Бацман.

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Видео: DOROTYE / YouTube