  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона

"Сейчас мы будем запускать большую историю по NFT. К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение, как сделать самую крутую коллекцию, или выход, или ID совместно с Дмитрием Гордоном, – рассказала Бацман. – Я для себя изучала совершенно новый рынок, новое направление. Но чтобы им руководить и грамотно координировать, ты все равно должен сначала понять, по каким законам работает эта история. Я училась, чтобы мы сейчас смогли сделать то, о чем опять будут говорить все. Расчет именно на это"

Бацман подчеркнула, что "любая работа должна трогать человека, вызывать эмоцию".

Ответ можно послушать начиная с 4-й минуты.

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Контекст:

Бацман и Гордон познакомились в 2006 году. Спустя пять лет они поженились. Пара воспитывает трех дочерей – Санту (2012), Алису (2016) и Лиану (2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн