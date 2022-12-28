Сумская, Денисенко, Тринчер, Огневич и другие. В Киеве состоялся показ украинской комедии "Сусідка" с Мишиной и Гордоном. Фото

Сумская (слева) и Денисенко (в центре) посетили допремьерный показ фильма, в котором снялся Егоров (справа) Фото: YULA / Facebook

В фильме также снимались украинская певица Анна Тринчер и основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Он сыграл в картине самого себя.

Фильм снят режиссером Наталией Пасеницкой по сценарию украинской писательницы Ирены Карпы. Саундтрек к картине записали украинские артисты Monatik и Roxolana.

Допремьерный показ посетили украинские знаменитости, среди которых актрисы Ольга Сумская и Наталья Денисенко, режиссер Семен Горов с женой Яной Помазан, певица Michelle Andrade, победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов, певица Злата Огневич.

Также на показе были Егоров и Тринчер. Показ картины в украинских кинотеатрах начнется 29 декабря.

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