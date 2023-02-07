Мишина, уехавшая за границу, вышла на красную дорожку. Ее украинские коллеги отреагировали

"Немного с премьерного "Честная сделка 2", – написала Мишина.

Актриса прошлась по красной дорожке. Для мероприятия она выбрала черные расклешенные брюки, ботильоны на шпильках, белую блузку и кожаный жакет.

"Красотуля", – прокомментировала украинская актриса Наталья Денисенко.

Ольга Сумская отправила Мишиной эмодзи в виде аплодирующих ладоней.

Контекст:

Мишина опубликовала фото из Антверпена (Бельгия) 6 февраля.

Там проходили съемки двух сезонов сериала "Честная сделка" с ее участием. Первый сезон снимали в 2021 году. А весной 2022 года – продолжение сериала. Мишина в апреле 2022 года выезжала на работу в Бельгию.

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.