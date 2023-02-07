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07 февраля, 2023
 
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Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста

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Бех-Романчук показала кадры своей фотосессии
Бех-Романчук показала кадры своей фотосессии
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 5 февраля в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в белом брючном костюме.

Спортсменка позировала сидя на кубе, подогнув одну ногу под себя. Еще для двух фото она встала на колени и снялась в расстегнутых брюках. На третьем фото торс и бедра Бех-Романчук запечатлены вблизи и видно, что спортсменка не стала надевать под жакет бюстгальтер – она засветила нижнюю часть груди.

Бех-Романчук не в первый раз отдает предпочтение брючному костюму. 26 декабря она публиковала фотосессию, для которой позировала в черном костюме. Тогда она так же не стала надевать под жакет бюстгальтер.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: спортсмены, фотосессия, легкоатлеты, фото, грудь, Марина Бех-Романчук, бюстгальтер, торс
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