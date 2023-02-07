Бех-Романчук снялась в расстегнутых брюках и засветила нижнюю часть бюста

Спортсменка позировала сидя на кубе, подогнув одну ногу под себя. Еще для двух фото она встала на колени и снялась в расстегнутых брюках. На третьем фото торс и бедра Бех-Романчук запечатлены вблизи и видно, что спортсменка не стала надевать под жакет бюстгальтер – она засветила нижнюю часть груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Бех-Романчук не в первый раз отдает предпочтение брючному костюму. 26 декабря она публиковала фотосессию, для которой позировала в черном костюме. Тогда она так же не стала надевать под жакет бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)