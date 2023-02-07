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07 февраля, 2023
 
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Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото

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Данилко и Белоконь гастролируют вместе
Данилко и Белоконь гастролируют вместе
Фото: Андрей Данилко/Верка Сердючка / Facebook

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, 6 февраля в Instagram опубликовал подборку снимков, сделанных на концерте в Ашкелоне (Израиль), а также в свободное от работы время.

"Украина победит!" – написал Данилко.

На фото артист показал себя в образе Верки Сердючки, а свою коллегу Инну Белоконь – в образе мамы Сердючки. Также в подборку вошли снимки, на которых Данилко и Белоконь запечатлены в обычной жизни. На одном из кадров они сидят за накрытым столом, держа в руках шампуры с шашлыками.

26 февраля Данилко сообщал, что тур по городам Израиля проходит в поддержку Украины.

Контекст:

Концерт Верки Сердючки в Ашкелоне состоялся 5 февраля.

Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище. По словам Данилко, сперва Белоконь ему не понравилась, как и он ей. Сейчас артистов, как отмечает шоумен, связывают родственные отношения. 

Белоконь замужем. У нее есть взрослая дочь. Данилко не женат.

Теги: Украина, Израиль, концерт, Андрей Данилко, фото, застолье, шоумен, Инна Белоконь
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