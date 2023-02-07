Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото

"Украина победит!" – написал Данилко.

На фото артист показал себя в образе Верки Сердючки, а свою коллегу Инну Белоконь – в образе мамы Сердючки. Также в подборку вошли снимки, на которых Данилко и Белоконь запечатлены в обычной жизни. На одном из кадров они сидят за накрытым столом, держа в руках шампуры с шашлыками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

26 февраля Данилко сообщал, что тур по городам Израиля проходит в поддержку Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)