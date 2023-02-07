Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото

"Украина победит!" – написал Данилко.
На фото артист показал себя в образе Верки Сердючки, а свою коллегу Инну Белоконь – в образе мамы Сердючки. Также в подборку вошли снимки, на которых Данилко и Белоконь запечатлены в обычной жизни. На одном из кадров они сидят за накрытым столом, держа в руках шампуры с шашлыками.
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26 февраля Данилко сообщал, что тур по городам Израиля проходит в поддержку Украины.
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Концерт Верки Сердючки в Ашкелоне состоялся 5 февраля.
Данилко и Белоконь познакомились во время учебы в Полтавском торговом училище. По словам Данилко, сперва Белоконь ему не понравилась, как и он ей. Сейчас артистов, как отмечает шоумен, связывают родственные отношения.
Белоконь замужем. У нее есть взрослая дочь. Данилко не женат.