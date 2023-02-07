Бульвар Шоубиз
 
07 февраля, 2023
 
Новости

Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ким: Сейчас уже можно ехать в Коблево. В чем проблема?
Ким: Сейчас уже можно ехать в Коблево. В чем проблема?
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким в эфире украинского канала "Дом" 5 февраля заявил, что в Коблево Николаевской области можно будет плавать, но пока в бассейнах.

Телеведущая Елена Кравец призналась, что каждое лето с детьми отдыхала в Коблево. Она отметила, что, когда во время полномасштабной войны ее дети говорят между собой о грядущем отдыхе, она не хочет это комментировать.

"Я не хочу им даже отвечать: "Ну, если война закончится..." А они смотрят на меня, ждут ответа", – сказала она.

Ким отметил, что уже можно ехать в Коблево.

"Сейчас уже можно. В чем проблема? Хотя там разминировать еще будут долго, но бассейны мы быстро разминируем и там можно будет плавать", – сказал он.

Контекст:

В Коблево Николаевской области на морской мине подорвалось два человека летом 2022 года. В прошлом году купальный сезон в Николаевской области не открывался.

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Теги: Николаев, война, телеведущая, Елена Кравец, отдых, Коблево, Виталий Ким
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Тот самый "Азов" и еще семь штурмовых бригад собираются, чтобы освобождать Крым и Донбасс. Главное о "Гвардии наступления"
Тот самый "Азов" и еще семь штурмовых бригад собираются, чтобы освобождать Крым и Донбасс. Главное о "Гвардии наступления"
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний
Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний
Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали: "Не работает". Так сохранили оборудование от оккупантов
Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали: "Не работает". Так сохранили оборудование от оккупантов
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину
"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину
Галина ГРИШИНА
Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике
Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике
Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году
Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году
"Я написал: "Рад, что живу с тобой в одну эпоху". Звезда студии "Квартал 95" рассказал, что ответил Зеленский на его поздравление с 45-летием
"Я написал: "Рад, что живу с тобой в одну эпоху". Звезда студии "Квартал 95" рассказал, что ответил Зеленский на его поздравление с 45-летием
Галина ГРИШИНА
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Галина ГРИШИНА
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
Галина ГРИШИНА
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
Галина ГРИШИНА
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
Галина ГРИШИНА
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 