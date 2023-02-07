Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году

Телеведущая Елена Кравец призналась, что каждое лето с детьми отдыхала в Коблево. Она отметила, что, когда во время полномасштабной войны ее дети говорят между собой о грядущем отдыхе, она не хочет это комментировать.
"Я не хочу им даже отвечать: "Ну, если война закончится..." А они смотрят на меня, ждут ответа", – сказала она.
Ким отметил, что уже можно ехать в Коблево.
"Сейчас уже можно. В чем проблема? Хотя там разминировать еще будут долго, но бассейны мы быстро разминируем и там можно будет плавать", – сказал он.
В Коблево Николаевской области на морской мине подорвалось два человека летом 2022 года. В прошлом году купальный сезон в Николаевской области не открывался.
В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.
С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.