Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году

Ким: Сейчас уже можно ехать в Коблево. В чем проблема? Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Телеведущая Елена Кравец призналась, что каждое лето с детьми отдыхала в Коблево. Она отметила, что, когда во время полномасштабной войны ее дети говорят между собой о грядущем отдыхе, она не хочет это комментировать.

"Я не хочу им даже отвечать: "Ну, если война закончится..." А они смотрят на меня, ждут ответа", – сказала она.

Ким отметил, что уже можно ехать в Коблево.

"Сейчас уже можно. В чем проблема? Хотя там разминировать еще будут долго, но бассейны мы быстро разминируем и там можно будет плавать", – сказал он.