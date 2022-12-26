Бульвар Шоубиз
 
26 декабря, 2022
 
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"Все женщины влюблены в этого мужчину", "Красавец". Ким опубликовал в сети новое фото

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Ким: Настроение боевое. Работает над возобновлением Николаевщины
Ким: Настроение боевое. Работает над возобновлением Николаевщины
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким 26 декабря опубликовал в Instagram свое новое фото.

На снимке он запечатлен в кепке, толстовке и куртке с нижнего ракурса среди людей.

"Настроение боевое. Работает над возобновлением Николаевщины", – написал Ким.

"Наверное, все женщины Украины влюблены в этого красивого, мирового мужчину, который несет позитив",  – отреагировали в сети.

"Красавец", – написали подписчики.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Теги: Николаев, облгосадминистрация, Виталий Ким
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