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28 февраля, 2023
 
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Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима

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Никитюк после съемок в Харькове приехала в Николаев
Никитюк после съемок в Харькове приехала в Николаев
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 28 февраля разместила в Instagram селфи, на котором она запечатлена в салоне своей маршрутки на фоне мужских ног в цветных носках.

Ведущая отметила, что фото сделано в Николаеве, куда она приехала на съемки нового эпизода своего авторского шоу "Le Маршрутка", которое выходит на "Новом канале".

"Угадайте, кто в маршрутке?" – обратилась она к подписчикам.

Они предположили, что артистка встретилась с главой областной военной администрации Николаева Виталием Кимом.

"Носки Кима", – отреагировали в сети.

"Ким, конечно. Или кто-то в его носках", – написали фолловеры.

В марте 2022 года Ким опубликовал фото, на котором был запечатлен за столом в своем кабинете. Он позировал в кадре, положив на стол ноги в цветных носках.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

В середине февраля ведущая снимала шоу "Le Маршрутка" в Харькове, а после этого отправилась на съемки в Николаев.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Николаев, Леся Никитюк, Виталий Ким
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