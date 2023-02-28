Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима

Ведущая отметила, что фото сделано в Николаеве, куда она приехала на съемки нового эпизода своего авторского шоу "Le Маршрутка", которое выходит на "Новом канале".
"Угадайте, кто в маршрутке?" – обратилась она к подписчикам.
Они предположили, что артистка встретилась с главой областной военной администрации Николаева Виталием Кимом.
"Носки Кима", – отреагировали в сети.
"Ким, конечно. Или кто-то в его носках", – написали фолловеры.
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В марте 2022 года Ким опубликовал фото, на котором был запечатлен за столом в своем кабинете. Он позировал в кадре, положив на стол ноги в цветных носках.
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Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".
В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.
В середине февраля ведущая снимала шоу "Le Маршрутка" в Харькове, а после этого отправилась на съемки в Николаев.