Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима

Никитюк после съемок в Харькове приехала в Николаев Фото: lesia_nikituk / Instagram

Ведущая отметила, что фото сделано в Николаеве, куда она приехала на съемки нового эпизода своего авторского шоу "Le Маршрутка", которое выходит на "Новом канале".

"Угадайте, кто в маршрутке?" – обратилась она к подписчикам.

Они предположили, что артистка встретилась с главой областной военной администрации Николаева Виталием Кимом.

"Носки Кима", – отреагировали в сети.

"Ким, конечно. Или кто-то в его носках", – написали фолловеры.

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В марте 2022 года Ким опубликовал фото, на котором был запечатлен за столом в своем кабинете. Он позировал в кадре, положив на стол ноги в цветных носках.

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