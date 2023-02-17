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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Терехов рассказал, сколько сейчас людей находится в Харькове и какие убытки город понес из-за обстрелов

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Терехов: В прошлом году мы восстановили около 135 домов, 66 из которых были сильно разрушены
Терехов: В прошлом году мы восстановили около 135 домов, 66 из которых были сильно разрушены
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Жители Харькова начали возвращаться домой после того, как покинули город из-за полномасштабного вторжения России. Об этом в опубликованном 17 февраля интервью "РБК-Украина" заявил мэр города Игорь Терехов.

"С первых недель войны у нас было очень много людей, которые уехали из города в другие области или за границу. Но потом постепенно жители начали возвращаться в свои дома. Сейчас в городе находится около 1,1 млн населения. Кроме того, в город приехали люди с деоккупированных территорий. Это жители Харьковской области, а также Луганской и Донецкой областей", – сказал городской голова.

По его словам, оценки убытков, нанесенных городу российскими оккупантами, на данный момент приблизительные.

"Оценки ориентировочные, потому что сейчас невозможно точно оценить весь масштаб разрушений и объем средств, необходимых для восстановления города. Но где-то примерно речь идет о $9 млрд – это ущерб. Это очень ориентировочно. Мы ждем окончания войны и нашей победы – она обязательно будет. Но сейчас мы восстанавливаем то, что важно. В прошлом году мы восстановили около 135 домов, 66 из которых были сильно разрушены – мы их сейчас восстановили. Все наши строительные компании работают на восстановление Харькова", – подчеркнул Терехов.

По данным Укрстата на 1 января 2022 года, в Харькове проживало более 1,42 млн человек.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией остаются 29 населенных пунктов Харьковской области, сообщал глава ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты продолжают обстреливать территорию Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, убытки, война России против Украины, ущерб, разрушения
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