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В Харькове переименовали 18 улиц и переулков, название которых было связано с Россией

В Харькове переименовали ряд улиц
В Харькове переименовали ряд улиц
Фото: pixabay.com

Депутаты Харьковского городского совета единогласно приняли решение о переименовании 18 топонимов. Об этом "Суспільному Харків" сообщил спикер Юрий Сидоренко 28 февраля.

Переименование топонимов было подтверждено в Украинском институте национальной памяти.

Переименованы такие улицы и переулки:

  • переулок Брянский стал улицей Холодноярской
  • улица Кабардинская - улицей Лесной Песни
  • улица Маломосковская – улицей Казацкой Славы
  • улица Московская - улицей Ирпенской
  • въезд Московский – въездом Волновахским
  • улица Новомосковская - улицей Червоной Калины
  • улица Северокавказская – улицей Гостомельской
  • въезд Северокавказский – въездом Бучанским
  • улица Революции 1905 года – улицей Кузинской
  • спуск Революции 1905 года – спуском Кузинским
  • улица Рязанская – улицей Ирининской
  • улица Среднеуральская – улицей Пушкарной
  • переулок Среднеуральский – переулком Пушкарным
  • въезд Среднеуральский – въездом Пушкарным
  • переулок Старомосковский – улицей Теробороновской
  • улица Сусанина Ивана – улицей Каяльской;
  • переулок Сусанина Ивана – переулком Студеноцким;
  • улица Челюскинцев – улицей Петропавловской.
Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он будет заниматься, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Теги: Россия, Харьков, война России против Украины, переименование, улицы
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