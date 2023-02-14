Харьковский облсовет проголосовал за переименование одного из сел в Залужное. Решение должна одобрить Верховная Рада

По ее словам, за смену названия населенного пункта отдали голоса 74 из 95 депутатов. 21 человек не голосовал.

"Суспільне" сообщает, что новое название села предложили в старостате. Теперь обращение облсовета должна утвердить Верховная Рада.

По данным канала, в январе власти села провели опрос среди жителей. В результате 60% принявших участие высказались за то, чтобы оставить старое название. Староста Владислав Фадеев считает, что опрос нельзя считать голосованием и точным отражением общественного мнения.

Он рассказал, что наиболее популярные варианты, которые предложили жители, старостат направил на рассмотрение топонимической комиссии. В итоге выбрали вариант Залужное из-за того, что село Ватутино расположено "за лугом".