Харьковский облсовет проголосовал за переименование одного из сел в Залужное. Решение должна одобрить Верховная Рада

По ее словам, за смену названия населенного пункта отдали голоса 74 из 95 депутатов. 21 человек не голосовал.
"Суспільне" сообщает, что новое название села предложили в старостате. Теперь обращение облсовета должна утвердить Верховная Рада.
По данным канала, в январе власти села провели опрос среди жителей. В результате 60% принявших участие высказались за то, чтобы оставить старое название. Староста Владислав Фадеев считает, что опрос нельзя считать голосованием и точным отражением общественного мнения.
Он рассказал, что наиболее популярные варианты, которые предложили жители, старостат направил на рассмотрение топонимической комиссии. В итоге выбрали вариант Залужное из-за того, что село Ватутино расположено "за лугом".
Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Один из четырех командующих советскими фронтами, погибших в годы Великой Отечественной войны. Во время Второй мировой войны его руководство войсками приводило к огромным потерям среди личного состава.
В Мариинском парке в Киеве бил установлен памятник Ватутину. В апреле 2018 года активисты облили его красной краской, а в октябре того же года пытались снести, но им помешали правоохранители.
9 февраля 2023 года департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации демонтировал памятник. Монумент было решено перенести в Музей авиации.
12 февраля киевские власти обратились в Министерство культуры Украины с запросом на эксгумацию и перезахоронение останков Ватутина, который был похоронен под памятником. По словам замглавы КГГА Владимира Прокопива, разрешение на эксгумацию дает именно Кабмин, также он определяет место перезахоронения. Документы должны рассматриваться до 30 дней.