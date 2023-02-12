Киевские власти обратились в Минкульт с предложением эксгумировать и перезахоронить Ватутина из могилы в центре столицы

Об этом депутат Киевского городского совета, замглавы КГГА Владимир Прокопив сказал 10 февраля в комментарии "Украинской правде".

Памятник Ватутину, стоявший над его могилой, демонтировали 9 февраля. Утром 10 февраля коммунальщики демонтировали также часть постамента, на которой была надпись "Николай Ватутин", сообщил в Facebook глава департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

"Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление на Минкульт. Далее Минкульт должен сделать представление на Кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И Кабмин должен вынести решение", – сказал Прокопив.

По словам замглавы КГГА, разрешение на эксгумацию дает именно Кабмин, также он определяет место перезахоронения. Документы должны рассматриваться до 30 дней.

Сами работы, отметил он, могут выполнить местные власти.