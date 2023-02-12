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КИЕВ

Киевские власти обратились в Минкульт с предложением эксгумировать и перезахоронить Ватутина из могилы в центре столицы

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Разрешение на эксгумацию должен дать Кабмин
Разрешение на эксгумацию должен дать Кабмин
Фото: Тимур Ткаченко / Facebook

Департамент культурного наследия КГГА обратился в Министерство культуры и информационной политики с представлением относительно эксгумации и перемещения тела советского генерала Николая Ватутина, который похоронен в Мариинском парке в центре столицы.

Об этом депутат Киевского городского совета, замглавы КГГА Владимир Прокопив сказал 10 февраля в комментарии "Украинской правде".

Памятник Ватутину, стоявший над его могилой, демонтировали 9 февраляУтром 10 февраля коммунальщики демонтировали также часть постамента, на которой была надпись "Николай Ватутин", сообщил в Facebook глава департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко. 

https://www.facebook.com/timurtkachenko/posts/pfbid02XpYKPbGFyrEm3vhHp4qnSeR1vALkmCotQtXLNs3cHCNyJyYKqLMLoB9GiN92mV5Pl

"Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление на Минкульт. Далее Минкульт должен сделать представление на Кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И Кабмин должен вынести решение", – сказал Прокопив.

По словам замглавы КГГА, разрешение на эксгумацию дает именно Кабмин, также он определяет место перезахоронения. Документы должны рассматриваться до 30 дней.

Сами работы, отметил он, могут выполнить местные власти.

Контекст:

Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Один из четырех командующих советскими фронтами, погибшими в годы Великой Отечественной войны. Он активно участвовал в войне против остатков армии УНР, повстанцев Холодного Яра. Во время Второй мировой войны его руководство войсками приводило к огромным потерям среди личного состава, напоминают в КГГА.

Памятник Ватутину был установлен над его могилой в Мариинском парке в Киеве в 1948 году. Это произведение известного скульптора Евгения Вучетича. Согласно приказу Главного управления охраны культурного наследия КГГА от 2010 года монумент имеет статус только что выявленного объекта культурного наследия.

В апреле 2018 года его облили красной краской представители организаций С14 и "Правый сектор". 14 октября 2018 года представители Организации украинских националистов пытались снести памятник Ватутину в столичном Мариинском парке, но им помешали правоохранители.

9 февраля 2022 года департамент городского благоустройства КГГА демонтировал памятник, согласно решению рабочей группы по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева. Монумент перенесут в Музей авиации.

Теги: памятник, КГГА, Минкульт, декоммунизация, Владимир Прокопив, генерал Ватутин, эксгумация, Министерство культуры и информационной политики
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