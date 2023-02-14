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Петиция по переименованию России в Московию набрала 25 тыс. голосов. Ее должен рассмотреть Зеленский

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О переименовании РФ в Московию в Украине говорили еще до полномасштабного вторжения
О переименовании РФ в Московию в Украине говорили еще до полномасштабного вторжения
Фото: depositphotos.com

Опубликованная на сайте Офиса президента петиция, в которой предлагают переименовать Россию в Московию, набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

"Историческим названием России является Московия. То же самое касается государственных образований Московского княжества, Московского царства, империи. Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI–XIX веков, которые изготавливались в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название. 22 октября 1721 года – то есть 301 год назад – московский царь Петр І провозгласил Московское царство "Российской империей". Только 301 год существует "Россия", – пишет автор петиции Валерия Шахворостова.

Она отмечает, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата Россией истории Киевской Руси. В частности, потому, что для иностранцев Rus (Русь) и названия Russia, Russie, Russland (Россия) выглядят почти тождественно.

"Это приводит к путанице на международном уровне. Пишутся художественные книги, снимаются фильмы, где Россия представлена как Русь, что недопустимо... Бездействие Украины в вопросе исторического названия России – это молчаливое признание враждебного опасного утверждения, что Российская Федерация является прямым потомком нашей Киевской Руси", – утверждает автор.

Шахворостова считает, что официальное изменение названия государства является мощным информационным ходом на международном уровне.

"Это приведет к развеиванию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого "великого русского народа" для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию "единым целым" до начала полномасштабной войны России против Украины", – добавила она.

Контекст:

Переименовать Россию в Московию за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года, президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде предлагали депутаты Ровенского и Львовского областных советов

В ноябре 2022 года постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выступил с предложением к Кабинету Министров Украины и Верховной Раде закрепить за Россией название Московия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, вторжение, Владимир Зеленский, Российская Федерация, переименование
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