Петиция по переименованию России в Московию набрала 25 тыс. голосов. Ее должен рассмотреть Зеленский

О переименовании РФ в Московию в Украине говорили еще до полномасштабного вторжения Фото: depositphotos.com

"Историческим названием России является Московия. То же самое касается государственных образований Московского княжества, Московского царства, империи. Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI–XIX веков, которые изготавливались в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название. 22 октября 1721 года – то есть 301 год назад – московский царь Петр І провозгласил Московское царство "Российской империей". Только 301 год существует "Россия", – пишет автор петиции Валерия Шахворостова.

Она отмечает, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата Россией истории Киевской Руси. В частности, потому, что для иностранцев Rus (Русь) и названия Russia, Russie, Russland (Россия) выглядят почти тождественно.

"Это приводит к путанице на международном уровне. Пишутся художественные книги, снимаются фильмы, где Россия представлена как Русь, что недопустимо... Бездействие Украины в вопросе исторического названия России – это молчаливое признание враждебного опасного утверждения, что Российская Федерация является прямым потомком нашей Киевской Руси", – утверждает автор.

Шахворостова считает, что официальное изменение названия государства является мощным информационным ходом на международном уровне.

"Это приведет к развеиванию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого "великого русского народа" для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию "единым целым" до начала полномасштабной войны России против Украины", – добавила она.