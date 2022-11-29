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Кислица предложил вернуть РФ название Московия: Нынешнее все равно украденное

Кислица: Что нам мешает вернуть Московии ее историческое название?
Кислица: Что нам мешает вернуть Московии ее историческое название? 
Фото: ЕРА

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 29 ноября в Twitter выступил с предложением к Кабинету Министров Украины и Верховной Раде закрепить за Россией название Московия.

Он обратил внимание, что, например, Венгрия на украинском – Угорщина, на английском название страны – Hungary, на польском – Węgry; Австрия на английском Austria, на немецком – Österreich, а на словацком – Rakúsko.

"Одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам – КМУ, ВРУ – мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешнее все равно украденное. Поддерживаете ли вы?" – добавил он и опубликовал соответствующее голосование. 

На момент публикации заметки в голосовании Кислицы приняли участие порядка 4,5 тыс. пользователей, более 98% поддержали его идею.  

Скриншот: Sergiy Kyslytsya / Twitter
Скриншот: Sergiy Kyslytsya / Twitter

Контекст:

Переименовать Россию в Московию за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде предлагали депутаты Ровенского и Львовского областных советов

"В последние несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, постоянно посягающий на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия". 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором. На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена такая страна, как Россия, а лишь Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария", – подчеркивается в обращении Львовского облсовета.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Сергей Кислица, голосование, переименование, Кабмин
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