Кислица предложил вернуть РФ название Московия: Нынешнее все равно украденное

Он обратил внимание, что, например, Венгрия на украинском – Угорщина, на английском название страны – Hungary, на польском – Węgry; Австрия на английском Austria, на немецком – Österreich, а на словацком – Rakúsko.

"Одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам – КМУ, ВРУ – мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешнее все равно украденное. Поддерживаете ли вы?" – добавил он и опубликовал соответствующее голосование.

Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); W * gry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте? — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022

На момент публикации заметки в голосовании Кислицы приняли участие порядка 4,5 тыс. пользователей, более 98% поддержали его идею.

Скриншот: Sergiy Kyslytsya / Twitter