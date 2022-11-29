Кислица предложил вернуть РФ название Московия: Нынешнее все равно украденное

Он обратил внимание, что, например, Венгрия на украинском – Угорщина, на английском название страны – Hungary, на польском – Węgry; Австрия на английском Austria, на немецком – Österreich, а на словацком – Rakúsko.
"Одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам – КМУ, ВРУ – мешает вернуть Московии ее историческое название? Нынешнее все равно украденное. Поддерживаете ли вы?" – добавил он и опубликовал соответствующее голосование.
Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); W * gry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте?— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022
На момент публикации заметки в голосовании Кислицы приняли участие порядка 4,5 тыс. пользователей, более 98% поддержали его идею.
Переименовать Россию в Московию за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде предлагали депутаты Ровенского и Львовского областных советов.
"В последние несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, постоянно посягающий на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия". 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором. На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена такая страна, как Россия, а лишь Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария", – подчеркивается в обращении Львовского облсовета.