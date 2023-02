Нью-Йоркский музей признал художника Куинджи украинцем

"Архип Куинджи – украинский художник, родившийся в Мариуполе, наконец-то признан украинским в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Там также убрали позорное упоминание о том, что "artist celebrating both in Russia and Ukraine" (художник считается своим одновременно в России и Украине – "ГОРДОН"), – написала она.

Также, по ее словам, музей отметил, что именно российские военные разрушили музей Куинджи в Мариуполе.

"И наконец-то добавили кто именно разрушил музей в Мариуполе – россияне. Напомню, что эта работа в постоянной экспозиции, и об этом читают тысячи, а то и десятки тысяч людей", – написала Семеник.