Нью-Йоркский музей признал художника Куинджи украинцем

"Архип Куинджи – украинский художник, родившийся в Мариуполе, наконец-то признан украинским в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Там также убрали позорное упоминание о том, что "artist celebrating both in Russia and Ukraine" (художник считается своим одновременно в России и Украине – "ГОРДОН"), – написала она.
Также, по ее словам, музей отметил, что именно российские военные разрушили музей Куинджи в Мариуполе.
"И наконец-то добавили кто именно разрушил музей в Мариуполе – россияне. Напомню, что эта работа в постоянной экспозиции, и об этом читают тысячи, а то и десятки тысяч людей", – написала Семеник.
Архип Куинджи – известный художник-пейзажист. Родился в 1842 году недалеко от Мариуполя. Скончался в 1910 году в Санкт-Петербурге.
В 2010 году в усадьбе Геоцинтова в Мариуполе открыли музей имени Куинджи. Экспозиция содержала около 2000 экспонатов, в том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, а также графики и скульптуры.
В половине выставочных залов экспонировались предметы, связанные с жизнью и творчеством Куинджи. Среди них фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили художника, отмечает "Локальна історія".
21 марта 2022 года российские оккупационные войска авиаударом разрушили Художественный музей имени Архипа Куинджи в Мариуполе.