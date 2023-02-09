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Нью-Йоркский музей признал художника Куинджи украинцем

Куинджи в США признали украинским художником, в Мариуполе ему установлен бюст
Куинджи в США признали украинским художником, в Мариуполе ему установлен бюст
Фото: wikipedia.org

Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке, США изменил в своих описаниях национальность уроженца Мариуполя, художника Архипа Куинджи с россиянина на украинца. Об этом сообщила 8 февраля в Facebook историк искусства, журналистка Оксана Семеник.

"Архип Куинджи – украинский художник, родившийся в Мариуполе, наконец-то признан украинским в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Там также убрали позорное упоминание о том, что "artist celebrating both in Russia and Ukraine" (художник считается своим одновременно в России и Украине – "ГОРДОН"), – написала она.

Также, по ее словам, музей отметил, что именно российские военные разрушили музей Куинджи в Мариуполе.

"И наконец-то добавили кто именно разрушил музей в Мариуполе – россияне. Напомню, что эта работа в постоянной экспозиции, и об этом читают тысячи, а то и десятки тысяч людей", – написала Семеник.

https://www.facebook.com/semenik.oksana/posts/pfbid0oDYtsrS3VdsPMKNWnKRRNb7jmDcN8bqD7jTTJnSTMMMX6mdpa3tEHw5epKLmjvV9l

Контекст:

Архип Куинджи – известный художник-пейзажист. Родился в 1842 году недалеко от Мариуполя. Скончался в 1910 году в Санкт-Петербурге.

В 2010 году в усадьбе Геоцинтова в Мариуполе открыли музей имени Куинджи. Экспозиция содержала около 2000 экспонатов, в том числе произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, а также графики и скульптуры.

В половине выставочных залов экспонировались предметы, связанные с жизнью и творчеством Куинджи. Среди них фотографии, документы, личные вещи художника, в том числе 200-летняя купель, в которой крестили художника, отмечает "Локальна історія".

21 марта 2022 года российские оккупационные войска авиаударом разрушили Художественный музей имени Архипа Куинджи в Мариуполе. 

Теги: США, искусство, Мариуполь, художник, война России против Украины, Архип Куинджи
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