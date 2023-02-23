Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси

"Добро пожаловать в Украину", – написал он, опубликовав фото вокзала в Киеве.

В новом посте музыкант поблагодарил "Укрзалізницю".

Контекст:

В 2016 году СМИ предположили, что Роберт Дель Ная является анонимным уличным художником, который работает под псевдонимом Бэнкси, так как его работы появлялись в тех городах, где выступал коллектив Massive Attack на протяжении 12 лет. Кроме того, Роберт Дель Ная был известен в городе Бристоль своими граффити. Бристоль также называют родиной Бэнкси.

В том же году ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета заявили, что Бэнкси – это британец по фамилии Каннингем, а зовут его Роберт или Робин.

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта. Его работы обычно имеют социальный и политический контекст, стоимость некоторых из них составляет около $1 млн.



После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.