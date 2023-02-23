Противоударные стены и датчики движения. Граффити Бэнкси в Киевской области защитили от вандалов и неблагоприятных погодных условий

Отмечается, что теперь на любые попытки похитить или испортить рисунки мгновенно среагирует группа охраны, так как датчики движения и удара включат уличную сирену и через систему безопасности передадут уведомление в охранную компанию менее чем за 0,15 секунды.
Для защиты работ от воздействия неблагоприятных погодных условий и других внешних факторов их дополнительно поместили в противоударные прозрачные контейнеры из поликарбоната.
В Бородянке, где Бэнкси изобразил дзюдоиста, также дополнительно установили временное защитное сооружение для поддержания микроклимата с помощью специальных приборов.
Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.
Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.
В начале декабря восемь человек срезали изображение женщины в противогазе со стены обгоревшего дома в Гостомеле. Их задержали.
В январе 2022 года киевлянин Сергей Довгий заявил, что именно он является инициатором кражи картины Бэнкси. По его словам, он планировал продать граффити на аукционе, а вырученные деньги передать на нужды украинской армии. Довгому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.