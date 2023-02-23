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Противоударные стены и датчики движения. Граффити Бэнкси в Киевской области защитили от вандалов и неблагоприятных погодных условий

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева
Фото: koda.gov.ua

Серию рисунков британского художника Бэнкси в Бородянке, Ирпене и Горенке Киевской области обезопасили от возможного покушения вандалов с помощью беспроводной системы защиты с подключением к круглосуточному мониторингу украинской охранной компании "Шериф". Об этом сообщается 22 февраля на сайте Киевской военной администрации.

Отмечается, что теперь на любые попытки похитить или испортить рисунки мгновенно среагирует группа охраны, так как датчики движения и удара включат уличную сирену и через систему безопасности передадут уведомление в охранную компанию менее чем за 0,15 секунды.

Для защиты работ от воздействия неблагоприятных погодных условий и других внешних факторов их дополнительно поместили в противоударные прозрачные контейнеры из поликарбоната.

В Бородянке, где Бэнкси изобразил дзюдоиста, также дополнительно установили временное защитное сооружение для поддержания микроклимата с помощью специальных приборов.

https://www.facebook.com/ajax.systems/videos/1239943283283278/


Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.

В начале декабря восемь человек срезали изображение женщины в противогазе со стены обгоревшего дома в Гостомеле. Их задержали.  

В январе 2022 года киевлянин Сергей Довгий заявил, что именно он является инициатором кражи картины Бэнкси. По его словам, он планировал продать граффити на аукционе, а вырученные деньги передать на нужды украинской армии. Довгому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Гостомель, художник, покушение, Ирпень, Бэнкси, Massive Attack, охрана, картины, Бородянка
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