Противоударные стены и датчики движения. Граффити Бэнкси в Киевской области защитили от вандалов и неблагоприятных погодных условий

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева Фото: koda.gov.ua

Отмечается, что теперь на любые попытки похитить или испортить рисунки мгновенно среагирует группа охраны, так как датчики движения и удара включат уличную сирену и через систему безопасности передадут уведомление в охранную компанию менее чем за 0,15 секунды.

Для защиты работ от воздействия неблагоприятных погодных условий и других внешних факторов их дополнительно поместили в противоударные прозрачные контейнеры из поликарбоната.

В Бородянке, где Бэнкси изобразил дзюдоиста, также дополнительно установили временное защитное сооружение для поддержания микроклимата с помощью специальных приборов.



