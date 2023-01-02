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Офис генпрокурора сообщил о подозрении возможному организатору похищения граффити Бэнкси

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Месяц назад было похищено граффити Бэнкси в Гостомеле
Месяц назад было похищено граффити Бэнкси в Гостомеле
Фото: Sergey Zhuk / Facebook

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении мужчине, который, вероятно, организовал похищение граффити Бэнкси в Гостомеле Киевской области. Об этом 2 января сообщила в Telegram пресс-служба офиса генпрокурора.

Месяц назад о краже рисунка Бэнкси одним из первых заявил пользователь Facebook Сергей Жук, разместив соответствующее фото. Он отметил, что кража произошла на его глазах, и описал вандалов как "молодых обеспеченных людей". В полиции позже заявили, что картину срезали со стены восемь человек

Мужчине, которому вручили подозрение, инкриминируют "покушение на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). 

По данным следствия, он хотел продать граффити, а средства использовать в личных целях. Для этого он якобы привлек не знавших о его намерениях мужчин, заверив их в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, мужчина успел срезать изображение, обмотать его стретч-пленкой, но не успел погрузить украденное в автомобиль, его задержала военная администрация.


Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке и в центре Киева.

Теги: Гостомель, похищение, Киевская область, граффити, Бэнкси, подозрение
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