Офис генпрокурора сообщил о подозрении возможному организатору похищения граффити Бэнкси

Месяц назад о краже рисунка Бэнкси одним из первых заявил пользователь Facebook Сергей Жук, разместив соответствующее фото. Он отметил, что кража произошла на его глазах, и описал вандалов как "молодых обеспеченных людей". В полиции позже заявили, что картину срезали со стены восемь человек.

Мужчине, которому вручили подозрение, инкриминируют "покушение на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере" (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, он хотел продать граффити, а средства использовать в личных целях. Для этого он якобы привлек не знавших о его намерениях мужчин, заверив их в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа мурала.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, мужчина успел срезать изображение, обмотать его стретч-пленкой, но не успел погрузить украденное в автомобиль, его задержала военная администрация.



