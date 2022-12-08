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08 декабря, 2022
 
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Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области

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На одном из муралов Бэнкси изобразил человека в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку
На одном из муралов Бэнкси изобразил человека в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку
Фото: ЕРА

Полиция будет охранять рисунки британского художника Бэнкси, которые он оставил на стенах домов и ограждениях в Киеве и Киевской области. Об этом в комментарии сайту "Вечерний Киев" заявила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Такое решение было принято после того, как восемь вандалов срезали со стены обгоревшего дома в Гостомеле рисунок Бэнкси с изображением женщины в противогазе с огнетушителем в руках. 

Отмечается, что маршруты патрулирования составлены таким образом, что полицейские будут проезжать мимо муралов.

Демонтированный рисунок, отметила Прянишникова, находится в комнате хранения вещественных доказательств Бучанского управления полиции в Киевской области в том виде, в котором он был изъят у вандалов. Вскоре картина будет направлена на экспертизу. 

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.

На них изображены в том числе принимающий ванну мужчина и человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

Создавая еще один рисунок, Бэнкси взял за основу нарисованный кем-то на стене фаллический символ и дорисовал к нему российский военный автомобиль с буквой Z на кабине таким образом, что фаллос превратился в ракету перед выстрелом. Сейчас этот мурал под стеклянной защитой. Она появилась после того, как в ноябре неизвестные рядом с рисунком Бэнкси изобразили украинского казака. Он держал в руке гигантский презерватив, внутри которого оказалась ракетная установка.

В начале декабря восемь человек срезали изображение женщины в противогазе со стены обгоревшего дома в Гостомеле. Их задержали. 

Теги: Киев, полиция, Бэнкси, война России против Украины, мурал
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