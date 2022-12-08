Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области

Такое решение было принято после того, как восемь вандалов срезали со стены обгоревшего дома в Гостомеле рисунок Бэнкси с изображением женщины в противогазе с огнетушителем в руках.
Отмечается, что маршруты патрулирования составлены таким образом, что полицейские будут проезжать мимо муралов.
Демонтированный рисунок, отметила Прянишникова, находится в комнате хранения вещественных доказательств Бучанского управления полиции в Киевской области в том виде, в котором он был изъят у вандалов. Вскоре картина будет направлена на экспертизу.
Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.
Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.
На них изображены в том числе принимающий ванну мужчина и человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.
Создавая еще один рисунок, Бэнкси взял за основу нарисованный кем-то на стене фаллический символ и дорисовал к нему российский военный автомобиль с буквой Z на кабине таким образом, что фаллос превратился в ракету перед выстрелом. Сейчас этот мурал под стеклянной защитой. Она появилась после того, как в ноябре неизвестные рядом с рисунком Бэнкси изобразили украинского казака. Он держал в руке гигантский презерватив, внутри которого оказалась ракетная установка.
В начале декабря восемь человек срезали изображение женщины в противогазе со стены обгоревшего дома в Гостомеле. Их задержали.