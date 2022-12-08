Полиция взяла под охрану рисунки, которые Бэнкси оставил на стенах и ограждениях в Киеве и области

На одном из муралов Бэнкси изобразил человека в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку Фото: ЕРА

Такое решение было принято после того, как восемь вандалов срезали со стены обгоревшего дома в Гостомеле рисунок Бэнкси с изображением женщины в противогазе с огнетушителем в руках.

Отмечается, что маршруты патрулирования составлены таким образом, что полицейские будут проезжать мимо муралов.

Демонтированный рисунок, отметила Прянишникова, находится в комнате хранения вещественных доказательств Бучанского управления полиции в Киевской области в том виде, в котором он был изъят у вандалов. Вскоре картина будет направлена на экспертизу.