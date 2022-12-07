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07 декабря, 2022
 
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Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото

Бэнкси взял за основу нарисованный фаллический символ, дорисовав к нему автомобиль с буквой Z
Бэнкси взял за основу нарисованный фаллический символ, дорисовав к нему автомобиль с буквой Z
Фото: ЕРА

Рисунок британского уличного художника Бэнкси с изображением ракетной установки с буквой Z на кабине, который он в ноябре 2022 года оставил на улице Большая Житомирская в Киеве, закрыли стеклянной рамкой с надписью Banksy & Стоямба. Соответствующие фото опубликованы в Telegram-канале DTF Magazine.

Бэнкси взял за основу нарисованный кем-то на стене фаллический символ, дорисовав к нему российский военный автомобиль с буквой Z на кабине таким образом, что фаллос превратился в ракету перед выстрелом.

Защита из стекла появилась после того, как в ноябре неизвестные рядом с рисунком Бэнкси изобразили украинского казака. Он держал в руке гигантский презерватив, внутри которого оказалась российская ракетная установка авторства британского художника. Сейчас козака с презервативом на мурале нет.

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.

На них изображены в том числе женщина в халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.

В начале декабря восемь человек днем срезали изображение женщины в противогазе со стены обгоревшего дома в Гостомеле. 

Теги: Киев, Бэнкси, война России против Украины, мурал
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