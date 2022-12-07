Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото

Бэнкси взял за основу нарисованный кем-то на стене фаллический символ, дорисовав к нему российский военный автомобиль с буквой Z на кабине таким образом, что фаллос превратился в ракету перед выстрелом.
Защита из стекла появилась после того, как в ноябре неизвестные рядом с рисунком Бэнкси изобразили украинского казака. Он держал в руке гигантский презерватив, внутри которого оказалась российская ракетная установка авторства британского художника. Сейчас козака с презервативом на мурале нет.
Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.
Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.
На них изображены в том числе женщина в халате и противогазе с огнетушителем в руках, принимающий ванну мужчина, а также человек в кимоно, который падает, проиграв поединок ребенку.
В начале декабря восемь человек днем срезали изображение женщины в противогазе со стены обгоревшего дома в Гостомеле.