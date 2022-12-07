Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото

Бэнкси взял за основу нарисованный фаллический символ, дорисовав к нему автомобиль с буквой Z Фото: ЕРА

Бэнкси взял за основу нарисованный кем-то на стене фаллический символ, дорисовав к нему российский военный автомобиль с буквой Z на кабине таким образом, что фаллос превратился в ракету перед выстрелом.

Защита из стекла появилась после того, как в ноябре неизвестные рядом с рисунком Бэнкси изобразили украинского казака. Он держал в руке гигантский презерватив, внутри которого оказалась российская ракетная установка авторства британского художника. Сейчас козака с презервативом на мурале нет.