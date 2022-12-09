Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня

Он отметил, что такое решение приняли депутаты на заседании Ирпенского городского совета.
"Художник оставил на одном из разрушенных рашистами домов в Ирпене свое граффити, привлекая внимание мирового сообщества к масштабам разрушений, истории борьбы Ирпеня и идее его возрождения", – прокомментировал решение депутатов Маркушин.
Также депутаты приняли решение о присвоении звания Почетный гражданин Ирпеня руководителю регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрею Букину, который координировал эвакуацию жителей города.
Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.
Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.