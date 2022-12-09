Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов Фото: ЕРА

Он отметил, что такое решение приняли депутаты на заседании Ирпенского городского совета.

"Художник оставил на одном из разрушенных рашистами домов в Ирпене свое граффити, привлекая внимание мирового сообщества к масштабам разрушений, истории борьбы Ирпеня и идее его возрождения", – прокомментировал решение депутатов Маркушин.

Также депутаты приняли решение о присвоении звания Почетный гражданин Ирпеня руководителю регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрею Букину, который координировал эвакуацию жителей города.