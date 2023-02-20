"Укрпошта" выпустит новую марку "ПТН ПНХ" с рисунком Бэнкси

На марке будет размещено изображение граффити известного уличного художника Бэнкси, которое он оставил на разрушенном здании в Бородянке Киевской области. Марка будет называться "ПТН ПНХ", сообщил он.
"Будущее в лице мальчика обязательно победит прошлое, застрявшее в голове больного диктатора и всех, кто его поддерживает. Или, как сказал президент на Мюнхенской конференции на прошлой неделе, Давид победит Голиафа", – написал Смелянский.
Он напомнил, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к российскому парламенту с очередным посланием.
"Поэтому мы решили послать его уже сегодня и открыть предзаказ на эту марку, которую введем в обращение 24 февраля", – заявил глава "Укрпошти".
Тираж составит 250 тысяч листов, в каждом по шесть марок.
После вторжения России 24 февраля 2022 года "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности), "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию, марка "Херсон – это Украина" в честь деоккупации города, рождественская марка "Разъединенные войной", марка "Воины света. Воины добра" в честь сотрудников критической инфраструктуры.
В сентябре было объявлено о выпуске первого за время полномасштабной войны маркированного конверта. На нем изображен президент РФ Владимир Путин, которого берет за плечо украинский защитник. Также на нем размещена надпись "Добро пожаловать в ад".
В ноябре 2022 года британский уличный художник Бэнкси подтвердил авторство семи картин, которые появились в украинских городах после полномасштабного вторжения РФ в Украину, в их числе изображение дзюдоиста, который проигрывает ребенку поединок, на доме в Бородянке (как известно, Путин занимался дзюдо).