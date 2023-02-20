"Укрпошта" выпустит новую марку "ПТН ПНХ" с рисунком Бэнкси

На марке будет размещено изображение граффити известного уличного художника Бэнкси, которое он оставил на разрушенном здании в Бородянке Киевской области. Марка будет называться "ПТН ПНХ", сообщил он.

"Будущее в лице мальчика обязательно победит прошлое, застрявшее в голове больного диктатора и всех, кто его поддерживает. Или, как сказал президент на Мюнхенской конференции на прошлой неделе, Давид победит Голиафа", – написал Смелянский.

Он напомнил, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к российскому парламенту с очередным посланием.

"Поэтому мы решили послать его уже сегодня и открыть предзаказ на эту марку, которую введем в обращение 24 февраля", – заявил глава "Укрпошти".

Тираж составит 250 тысяч листов, в каждом по шесть марок.