"Укрпошта" выпустит марки в честь сотрудников критической инфтраструктуры

"Благодаря нашим "чрезвычайникам", которые 24/7 работают над восстановлением поврежденных объектов, у нас есть возможность умыться теплой водой, согреться дома и приготовить ароматный кофе, в конце концов. Недооценить их вклад невозможно! Почтовый выпуск "Воины света. Воины добра" - наша благодарность и чистосердечное посвящение этим людям. Поэтому каждую марку названо в честь этих профессий - "Дорожники", "Связисты", "Энергетики", "Водопоставщики" и "Газовики", – говорится в сообщении.

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Предзаказать марки можно по ссылке. Всего их выпустят 300 тыс. экземпляров.

Дата введения в обращение новых марок – 15 февраля.

Контекст:

После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности) и "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.

В сентябре было объявлено о выпуске первого за время полномасштабной войны маркированного конверта. На нем изображен президент РФ Владимир Путин, которого берет за плечо украинский защитник. Также на нем размещена надпись "Добро пожаловать в ад".