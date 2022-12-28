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"Укрпошта" готовит этой зимой выход трех новых марок

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Среди недавно выпущенных в Украине марок есть посвященная одному из символов Рождества песне "Щедрик"
Среди недавно выпущенных в Украине марок есть посвященная одному из символов Рождества – песне "Щедрик"
Фото: Укрпошта / Facebook

АО "Укрпошта" готовит три выпуска марок на январь – февраль. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Telegram.

Он рассказал, что последние выпуски марок – "Херсон", "Крымский Мост", "Новый год", "Щедрик" и "Оружие" были раскуплены за считанные дни.

По его словам, теперь выпусков станет больше, но тиражи будут еще меньше.

"Но "меньше" не значит "не такие крутые", потому что уже готовим нестандартные три выпуска на январь – февраль", – анонсировал Смелянский.

Также он посоветовал украинцам подписаться на филателистический абонемент, чтобы не пропустить что-нибудь интересное в следующем году. По его словам, со следующего года "Укрпошта" будет отправлять марки сразу после их выпуска, не дожидаясь окончания месяца.

Контекст:

После вторжения России 24 февраля "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва""Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности).

Также 4 ноября вышла марка "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.

В сентябре Смелянский объявил о выпуске первого за время полномасштабной войны маркированного конверта. На нем изображен президент РФ Владимир Путин, которого берет за плечо украинский защитник. Также на нем размещена надпись "Добро пожаловать в ад".

Теги: почта, Укрпошта, Игорь Смелянский, почтовая марка
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