"Укрпошта" готовит этой зимой выход трех новых марок

Среди недавно выпущенных в Украине марок есть посвященная одному из символов Рождества – песне "Щедрик" Фото: Укрпошта / Facebook

Он рассказал, что последние выпуски марок – "Херсон", "Крымский Мост", "Новый год", "Щедрик" и "Оружие" были раскуплены за считанные дни.

По его словам, теперь выпусков станет больше, но тиражи будут еще меньше.

"Но "меньше" не значит "не такие крутые", потому что уже готовим нестандартные три выпуска на январь – февраль", – анонсировал Смелянский.

Также он посоветовал украинцам подписаться на филателистический абонемент, чтобы не пропустить что-нибудь интересное в следующем году. По его словам, со следующего года "Укрпошта" будет отправлять марки сразу после их выпуска, не дожидаясь окончания месяца.