В "Дії" стартовал новый опрос на лучшую военную марку 2022 года

"В прошлом году вы уже выбирали дизайн военных марок. Теперь можете проголосовать за лучшую из них", – написал Федоров.
Чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться в приложении "Дія", зайти в раздел "Услуги", а затем – "Опросы".
Пользователям предлагают выбрать одну лучшую марку среди следующих:
Опрос продлится неделю – с 13-го по 20 февраля. На момент публикации новости участие в нем приняли более 97 тыс. человек.
После вторжения России 24 февраля 2022 года "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва", "Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности) и "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.
В сентябре было объявлено о выпуске первого за время полномасштабной войны маркированного конверта. На нем изображен президент РФ Владимир Путин, которого берет за плечо украинский защитник. Также на нем размещена надпись "Добро пожаловать в ад".