В "Дії" стартовал новый опрос на лучшую военную марку 2022 года

"В прошлом году вы уже выбирали дизайн военных марок. Теперь можете проголосовать за лучшую из них", – написал Федоров.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться в приложении "Дія", зайти в раздел "Услуги", а затем – "Опросы".

Пользователям предлагают выбрать одну лучшую марку среди следующих:

Свободные. Несокрушимые. Непобедимые.

Добрый вечер, мы из Украины!

Оружие победы.

Крымский мост на бис!

Победного Нового года!

Пес Патрон.

Русский военный корабль, иди...

Слава Вооруженным силам Украины!

Украинская мечта.

Херсон – это Украина!

Опрос продлится неделю – с 13-го по 20 февраля. На момент публикации новости участие в нем приняли более 97 тыс. человек.