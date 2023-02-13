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В "Дії" стартовал новый опрос на лучшую военную марку 2022 года

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Опрос продлится неделю с 13-го по 20 февраля
Опрос продлится неделю – с 13-го по 20 февраля
Скрншот: FEDOROV / Telegram

В приложении "Дія" 13 февраля начался новый опрос за лучшую военную марку "Укрпошти" 2022 года. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"В прошлом году вы уже выбирали дизайн военных марок. Теперь можете проголосовать за лучшую из них", – написал Федоров.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться в приложении "Дія", зайти в раздел "Услуги", а затем – "Опросы".

Пользователям предлагают выбрать одну лучшую марку среди следующих:

  • Свободные. Несокрушимые. Непобедимые.
  • Добрый вечер, мы из Украины!
  • Оружие победы.
  • Крымский мост на бис!
  • Победного Нового года!
  • Пес Патрон.
  • Русский военный корабль, иди...
  • Слава Вооруженным силам Украины!
  • Украинская мечта.
  • Херсон – это Украина!

Опрос продлится неделю – с 13-го по 20 февраля. На момент публикации новости участие в нем приняли более 97 тыс. человек.

Контекст:

После вторжения России 24 февраля 2022 года "Укрпошта" выпустила несколько тематических марок. Среди них: марка "Русский военный корабль, иди..." (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва" сдаться), "Русский военный корабль… все!", посвященная потоплению крейсера "Москва""Українська мрія", посвященная разбомбленному россиянами самолету "Мрія", марка с псом Патроном, а также "Доброго вечора, ми з України!" (ко Дню украинской государственности) и "Крымский мост на бис", посвященная взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.

В сентябре было объявлено о выпуске первого за время полномасштабной войны маркированного конверта. На нем изображен президент РФ Владимир Путин, которого берет за плечо украинский защитник. Также на нем размещена надпись "Добро пожаловать в ад".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, военные, мост, Укрпошта, Крымский мост, Мрія, Михаил Федоров, почтовая марка, россияне
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