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В Одессе презентовали специальную марку, посвященную обучению детей и героизму учителей

На марке изображен собирательный образ учителя, защищающего ученицу, пока за его спиной разрываются снаряды
На марке изображен собирательный образ учителя, защищающего ученицу, пока за его спиной разрываются снаряды
Фото: Гончаренко центри. Освіта та волонтерство / Telegram

В Одессе презентовали и погасили специальную марку, она посвящена украинским детям и учителям, которые из-за полномасштабного вторжения России в последний год были вынуждены учиться и проводить уроки в подвалах, укрытиях, парковках и т.д. Дизайн для нее специально разработала известная одесская иллюстраторка – Дария Филиппова. Инициировали создание такой марки "Гончаренко центры", об этом пресс-служба организации сообщила 17 февраля в своем Telegram.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в этом году вызовов для образования все больше, но учителя – настоящие герои, потому что они проводят уроки, несмотря ни на что.

"Во время войны мы открыли первый волонтерский "Гончаренко центр" тоже здесь, в Одессе. Два года нашей истории не перечеркнула война. Наши дети продолжают мечтать вступать в Гарвард и Оксфорд, смотреть Гарри Поттера в оригинале, рассказывать правду об этой войне всему миру, а для этого нужен английский, нужно хорошо сдавать экзамены и учиться дальше. Поэтому доступ к качественному образованию – это наша главная цель. Даже во время войны наши дети – смелые и сильные, учатся в подвалах, бомбоубежищах, онлайн и оффлайн. Российские ракеты не способны уменьшить жажду нового и остановить обучение. Наши учителя – настоящие герои, проводят уроки, несмотря ни на что. Именно этим маленьким героям и их преподавателям посвящена наша марка. Именно это подрастающее поколение – наша мотивация сразиться с врагом до последнего", – цитирует Гончаренко пресс-служба организации.

Марка и конверты поступят в продажу, все вырученные средства сеть "Гончаренко центров" обещает использовать на нужды ВСУ.

"Гончаренко центры" – это негосударственная всеукраинская сеть бесплатных открытых образовательно-культурных и волонтерских пространств. Сеть была основана Алексеем Гончаренко в 2021 году, заявленная цель – предоставление современного, качественного и доступного образования каждому жителю Украины.

"Сейчас в более чем 20 центрах по всей Украине преподают английский детям и взрослым, готовят подростков к экзаменам, проводят курсы по финансовой и медиаграмотности. С февраля 2022 года сеть, кроме образовательной программы, переформатировалась также в волонтерские хабы, где помогают переселенцам и военным", – отметили в пресс-службе.

Теги: Одесса, образование, Алексей Гончаренко, преподаватели, ВСУ, война России против Украины, почтовая марка
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