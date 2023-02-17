В Одессе презентовали специальную марку, посвященную обучению детей и героизму учителей

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в этом году вызовов для образования все больше, но учителя – настоящие герои, потому что они проводят уроки, несмотря ни на что.

"Во время войны мы открыли первый волонтерский "Гончаренко центр" тоже здесь, в Одессе. Два года нашей истории не перечеркнула война. Наши дети продолжают мечтать вступать в Гарвард и Оксфорд, смотреть Гарри Поттера в оригинале, рассказывать правду об этой войне всему миру, а для этого нужен английский, нужно хорошо сдавать экзамены и учиться дальше. Поэтому доступ к качественному образованию – это наша главная цель. Даже во время войны наши дети – смелые и сильные, учатся в подвалах, бомбоубежищах, онлайн и оффлайн. Российские ракеты не способны уменьшить жажду нового и остановить обучение. Наши учителя – настоящие герои, проводят уроки, несмотря ни на что. Именно этим маленьким героям и их преподавателям посвящена наша марка. Именно это подрастающее поколение – наша мотивация сразиться с врагом до последнего", – цитирует Гончаренко пресс-служба организации.

Марка и конверты поступят в продажу, все вырученные средства сеть "Гончаренко центров" обещает использовать на нужды ВСУ.

"Гончаренко центры" – это негосударственная всеукраинская сеть бесплатных открытых образовательно-культурных и волонтерских пространств. Сеть была основана Алексеем Гончаренко в 2021 году, заявленная цель – предоставление современного, качественного и доступного образования каждому жителю Украины.

"Сейчас в более чем 20 центрах по всей Украине преподают английский детям и взрослым, готовят подростков к экзаменам, проводят курсы по финансовой и медиаграмотности. С февраля 2022 года сеть, кроме образовательной программы, переформатировалась также в волонтерские хабы, где помогают переселенцам и военным", – отметили в пресс-службе.