Бульвар Шоубиз
 
04 января, 2023
 
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"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле

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Кроме женщины в противогазе Бэнкси создал в Киевской области еще шесть муралов
Кроме женщины в противогазе Бэнкси создал в Киевской области еще шесть муралов
Фото: Sergey Zhuk / Facebook

32-летний киевлянин Сергей Довгий в комментарии, который 3 января опубликован на сайте "Ґрати", заявил, что является тем самым человеком, который срезал граффити британского уличного художника Бэнкси со стены разрушенного российскими оккупантами дома в Гостомеле. На рисунке была изображена женщина в противогазе с огнетушителем в руках.

Интервью с ним было опубликовано после того, как 2 января 2022 года Бучанская окружная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который, вероятно, организовал похищение граффити Бэнкси в Гостомеле Киевской области. Его имя в сообщении не разглашалось.

Довгий, комментируя кражу рисунка, заявил, что принял это решение после того, как Бэнкси подтвердил авторство картины на своей странице в Instagram. По его словам, он планировал продать граффити на аукционе, а вырученные деньги передать на нужды украинской армии. 

Довгий утверждает, что, срезав картину, он хотел ее спасти, так как располагал информацией, что местные власти планируют снести дом, на стене которого она была изображена.

Скульптор из Чекркасс Александр Дувинский, к которому Довгий обратился за помощью, в интервью сайту объяснил, что, согласившись помочь срезать картину, не интересовался, законны ли их действия. Он подчеркивает, что доверял репутации Довгого как порядочного человека.

Довгий отметил, что процесс среза картины снимали на видео, а тем, кто ему помогал, заявил, что берет всю ответственность на себя. О том, чтобы уведомить о своих действиях власти города, Довгий не подумала, так как "посчитал, что граффити не принадлежит никому". 

Когда очевидцы вызвали полицию, Довгий заявил, что срезал картину без разрешения, так как "не доверяет властям". В публикации отмечается, что дом, на стене которого было изображение авторства Бэнкси, до настоящего времени не снесен.

Довгому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Контекст:

Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.

Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов, которые нанесены на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.

В начале декабря восемь человек срезали изображение женщины в противогазе со стены обгоревшего дома в Гостомеле. Их задержали. 

Довгий с 2014 года жил в Канаде. Защитил кандидатскую диссертацию в университете Манитобы и преподавал там до 2019 года. Затем отправился в геологическую экспедицию, а в 2020 году переехал в Ванкувер. В ноябре 2021 года он вернулся в Украину.

Теги: Киев, полиция, Гостомель, похищение, граффити, Бэнкси, подозрение
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