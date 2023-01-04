"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле

Кроме женщины в противогазе Бэнкси создал в Киевской области еще шесть муралов Фото: Sergey Zhuk / Facebook

Интервью с ним было опубликовано после того, как 2 января 2022 года Бучанская окружная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который, вероятно, организовал похищение граффити Бэнкси в Гостомеле Киевской области. Его имя в сообщении не разглашалось.

Довгий, комментируя кражу рисунка, заявил, что принял это решение после того, как Бэнкси подтвердил авторство картины на своей странице в Instagram. По его словам, он планировал продать граффити на аукционе, а вырученные деньги передать на нужды украинской армии.

Довгий утверждает, что, срезав картину, он хотел ее спасти, так как располагал информацией, что местные власти планируют снести дом, на стене которого она была изображена.

Скульптор из Чекркасс Александр Дувинский, к которому Довгий обратился за помощью, в интервью сайту объяснил, что, согласившись помочь срезать картину, не интересовался, законны ли их действия. Он подчеркивает, что доверял репутации Довгого как порядочного человека.

Довгий отметил, что процесс среза картины снимали на видео, а тем, кто ему помогал, заявил, что берет всю ответственность на себя. О том, чтобы уведомить о своих действиях власти города, Довгий не подумала, так как "посчитал, что граффити не принадлежит никому".

Когда очевидцы вызвали полицию, Довгий заявил, что срезал картину без разрешения, так как "не доверяет властям". В публикации отмечается, что дом, на стене которого было изображение авторства Бэнкси, до настоящего времени не снесен.

Довгому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.