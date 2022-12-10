Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов Фото: banksy / Instagram

Он изобразил мышь, которая царапает коробку с надписью "fragile" ("хрупкий"), превращая ее в слово "agile" ("ловкий").

"Я сделал 50 таких скринпринтов, а все средства идут нашим друзьям в Украину", – написал он, указав ссылку на сайт Legacy of War Foundation, где до 16 декабря можно оставить заявку на приобретение картины.

Стоимость одного трафарета, включая налоги, составляет £5 тыс.(около 226 тыс. грн).

"Каждая копия подписана и пронумерована. Кандидаты будут выбраны с помощью компьютера, им будет отправлена информация о том, как завершить покупку", – сообщается на сайте.

Генеральный директор фонда Джайлз Дулей заявила, что на все вырученные деньги они планируют закупить скорые помощи для Украины.

"Они нужны на Донбассе для продолжения эвакуации инвалидов, пожилых людей и мирных жителей, пострадавших от войны. А также на восстановление освещения людям, которые переживают суровую зиму без электричества. Также мы сможем продолжить оказывать помощь приютам в Киеве и женщинам из ЛГБТ-сообщества", – подчеркнула Дулей.

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