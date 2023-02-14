Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото

Художник использовал выброшенный возле дома старый холодильник как основу композиции, изобразив слева от него девушку с выбитым зубом и синяком под глазом. Она якобы пытается закрыть дверцы холодильника, из которого торчат нарисованные на стене ноги мужчины в черных брюках и туфлях.

Это первое граффити Бэнкси после серии уличных рисунков, сделанных в Украине.

BBC отмечает, что новое граффити появилось в городе Маргейт (Великобритания).