Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото

Художник использовал выброшенный возле дома старый холодильник как основу композиции, изобразив слева от него девушку с выбитым зубом и синяком под глазом. Она якобы пытается закрыть дверцы холодильника, из которого торчат нарисованные на стене ноги мужчины в черных брюках и туфлях.
Это первое граффити Бэнкси после серии уличных рисунков, сделанных в Украине.
BBC отмечает, что новое граффити появилось в городе Маргейт (Великобритания).
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Эксперты считают Бэнкси одним из ярчайших представителей современного стрит-арта.
Его работы имеют социальный и политический контекст. Кто скрывается за псевдонимом, доподлинно неизвестно. Британский диджей Goldie в одном из интервью проговорился, что художника зовут Роберт. СМИ предполагают, что Бэнкси может быть псевдонимом основателя группы Massive Attack Роберта Дель Ная.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Бэнкси создал семь муралов на стенах домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.
В декабре 2022 года художник стал почетным гражданином Ирпеня.