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08 февраля, 2023
 
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Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинский историк искусств Семеник отмечает, что написала сотню писем в музей Метрополитен, прежде чем он сменил название
Украинский историк искусств Семеник отмечает, что написала сотню писем в музей Метрополитен, прежде чем он сменил название
Фото: metmuseum.org

Сотрудники музея искусства Метрополитен (Нью-Йорк, США), реагируя на многочисленные требования украинского историка искусств Оксаны Семеник, изменили название картины французского художника и скульптора Эдгара Дега, которая ранее называлась "Русские танцовщицы". После переименования картина называется "Танцовщицы в украинских костюмах".

Об этом Сменик сообщила в Facebook.

"Наконец-то Метрополитен прочитал сто моих писем, услышал нас и танцовщицы Дега в украинском наряде стали не russian dancers, как это было еще буквально несколько дней назад, а Dancers in Ukrainian Dress. Да, я не очень довольна названием, но это уже маленькая победа",  написала она.

https://www.facebook.com/semenik.oksana/posts/pfbid02qpuzYHxQwTWFKzYgwDmZFwbE7nWRNnEVgbPr1cjV3kq5sXZt7z4tweiqYtiYYpjcl

Контекст:

В 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных танцовщицам в украинских народных костюмах.

Как отмечает "Суспільне Культура", весной 2022 года Национальная галерея в Лондоне, реагируя на многочисленные призывы украинцев в сетях, первой переименовала картину Дега с изображением танцовщиц, которая находится в их экспозиции. Сейчас полотно называется "Украинские танцовщицы".

Еще одна картина Дега с танцовщицами находится в коллекции музея Гетти в Лос-Анджелесе. Руководство музея пока что не соглашается на переименование работы художника, но внесло изменения к описанию картины на сайте"Так называемые русские танцоры в этой пастели – украинские танцоры, они выступали во Франции в конце XIX века в составе народных танцевальных коллективов. К сожалению, несмотря на важность и уникальность украинской культуры, во Франции этих танцоров обобщенно называли "русскими танцорами", – говорится в тексте.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, музеи, картина
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