Вместо "Русские танцовщицы" – "Танцовщицы в украинских костюмах". Музей Метрополитен в Нью-Йорке переименовал картину Дега

Об этом Сменик сообщила в Facebook.

"Наконец-то Метрополитен прочитал сто моих писем, услышал нас и танцовщицы Дега в украинском наряде стали не russian dancers, как это было еще буквально несколько дней назад, а Dancers in Ukrainian Dress. Да, я не очень довольна названием, но это уже маленькая победа", – написала она.

Контекст:

В 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных танцовщицам в украинских народных костюмах.

Как отмечает "Суспільне Культура", весной 2022 года Национальная галерея в Лондоне, реагируя на многочисленные призывы украинцев в сетях, первой переименовала картину Дега с изображением танцовщиц, которая находится в их экспозиции. Сейчас полотно называется "Украинские танцовщицы".

Еще одна картина Дега с танцовщицами находится в коллекции музея Гетти в Лос-Анджелесе. Руководство музея пока что не соглашается на переименование работы художника, но внесло изменения к описанию картины на сайте. "Так называемые русские танцоры в этой пастели – украинские танцоры, они выступали во Франции в конце XIX века в составе народных танцевальных коллективов. К сожалению, несмотря на важность и уникальность украинской культуры, во Франции этих танцоров обобщенно называли "русскими танцорами", – говорится в тексте.