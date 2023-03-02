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Ночной ракетный удар по Запорожью. Разрушен подъезд жилого дома, есть жертвы. Фоторепортаж

Сегодня 11.54
В ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитно-ракетных комплексов С-300. Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей. На данный момент известно о четырех погибших и восьми раненых, среди пострадавших беременная. Еще пять человек, в том числе ребенка, ищут.
Теги: Запорожье, ГСЧС, раненые, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, пострадавшие, погибшие
 

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