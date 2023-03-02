Ночной ракетный удар по Запорожью. Разрушен подъезд жилого дома, есть жертвы. Фоторепортаж
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook
В ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью
, по предварительным данным – из зенитно-ракетных комплексов С-300. Ракета разрушила несколько этажей
в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей. На данный момент известно о четырех погибших и восьми раненых
, среди пострадавших беременная. Еще пять человек, в том числе ребенка, ищут.