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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье после ракетного удара госпитализировано шесть раненых, разрушены более 10 квартир – полиция

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Обломками и взрывной волной повреждены дома вблизи от разрушенного, говорят в полиции
Обломками и взрывной волной повреждены дома вблизи от разрушенного, говорят в полиции
Фото: Поліція Запорізької області / Facebook

Полиция открыла уголовное производство по факту ракетного удара по жилому дому в Запорожье, в результате которого погибло два мирных жителя, еще шесть ранены. Об этом сообщили в управлении полиции Запорожской области.

"Сегодня в 1.32 военные РФ совершили очередную атаку (предварительно – из ЗРК С-300) по территории областного центра. Одна ракета попала в многоэтажный дом, под завалами оказались жители квартир, которые в это время мирно спали. В настоящее время обнаружены два погибших человека, шесть раненых госпитализированы", – говорится в сообщении.

Местное управление ГСЧС утром сообщало о двух погибших и трех госпитализированных с травмами людей. 

По данным правоохранителей, в результате ночного удара в пятиэтажке разрушены более 10 квартир со 2-го по 5-й этажи. Кроме того, обломками и взрывной волной повреждены и дома рядом.

На месте происшествия работают спасатели, волонтеры, работники профильных служб, полицейские и сотрудники СБУ.

По факту преступления, предусмотренного ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов, сообщило "Суспільне".  

Теги: Запорожье, полиция, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300, пострадавшие, разрушения
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