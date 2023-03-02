В Запорожье после ракетного удара госпитализировано шесть раненых, разрушены более 10 квартир – полиция

Обломками и взрывной волной повреждены дома вблизи от разрушенного, говорят в полиции Фото: Поліція Запорізької області / Facebook

"Сегодня в 1.32 военные РФ совершили очередную атаку (предварительно – из ЗРК С-300) по территории областного центра. Одна ракета попала в многоэтажный дом, под завалами оказались жители квартир, которые в это время мирно спали. В настоящее время обнаружены два погибших человека, шесть раненых госпитализированы", – говорится в сообщении.

Местное управление ГСЧС утром сообщало о двух погибших и трех госпитализированных с травмами людей.

По данным правоохранителей, в результате ночного удара в пятиэтажке разрушены более 10 квартир со 2-го по 5-й этажи. Кроме того, обломками и взрывной волной повреждены и дома рядом.

На месте происшествия работают спасатели, волонтеры, работники профильных служб, полицейские и сотрудники СБУ.

По факту преступления, предусмотренного ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.