В Запорожье после ракетного удара госпитализировано шесть раненых, разрушены более 10 квартир – полиция

"Сегодня в 1.32 военные РФ совершили очередную атаку (предварительно – из ЗРК С-300) по территории областного центра. Одна ракета попала в многоэтажный дом, под завалами оказались жители квартир, которые в это время мирно спали. В настоящее время обнаружены два погибших человека, шесть раненых госпитализированы", – говорится в сообщении.
Местное управление ГСЧС утром сообщало о двух погибших и трех госпитализированных с травмами людей.
По данным правоохранителей, в результате ночного удара в пятиэтажке разрушены более 10 квартир со 2-го по 5-й этажи. Кроме того, обломками и взрывной волной повреждены и дома рядом.
На месте происшествия работают спасатели, волонтеры, работники профильных служб, полицейские и сотрудники СБУ.
По факту преступления, предусмотренного ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов, сообщило "Суспільне".