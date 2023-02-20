В результате ракетной атаки России в Запорожье повреждены четыре многоквартирных дома и детский сад – горсовет

Об этом в Facebook сообщил секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев.
"Запорожцы! Сегодня среди бела дня гнила русня атаковала пригород и окрестности Запорожья. В настоящее время известно, что взрывной волной на территории города повреждены четыре многоквартирных дома и детский сад. В этих постройках вылетели стекла", – написал Куртев.
По его словам, для обследования повреждений выехали специалисты аварийной службы, часть выбитых окон уже закрыта.
20 февраля в 16.13 о звуках взрывов в Запорожье проинформировало "Суспільне". В 16.31 Куртев сообщил, что под ударом оказался пригород Запорожья.
По данным ОВА, оккупанты обстреляли пригород Запорожья ракетами "Искандер-К".
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.