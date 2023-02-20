Оккупанты обстреливают Запорожскую область, в ОВА призвали не распространять фото и видео работы ПВО

Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах, – говорится в сообщении. – Враг в очередной раз атакует Запорожский край".
В ОВА призвали жителей региона не распространять фото-, видеоматериалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев.
"Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории", – отметили в Запорожской ОВА.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.