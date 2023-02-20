Оккупанты обстреливают Запорожскую область, в ОВА призвали не распространять фото и видео работы ПВО

Враг в очередной раз атакует Запорожский край, отметили в ОВА Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook Запорожской областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах, – говорится в сообщении. – Враг в очередной раз атакует Запорожский край".

В ОВА призвали жителей региона не распространять фото-, видеоматериалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев.

"Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории", – отметили в Запорожской ОВА.