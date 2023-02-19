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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты закрывают выезд из Бердянска – Центр рационального сопротивления

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Оккупанты не будут выпускать жителей из Бердянска без пропусков
Оккупанты не будут выпускать жителей из Бердянска без пропусков
Фото: EPA

Оккупационные власти в Бердянске Запорожской области вводят новые правила, которые фактически закрывают выезд из города. Об этом 19 февраля сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

Россияне не контролируют ситуацию в городе, потому вводят новые ограничения. Так, пытаясь прекратить партизанскую деятельность, оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города, сообщает ЦНС.

"Фактически это означает запрет на выезд всем, кого россияне считают не лояльными. Таким образом Москва продолжает превращать временно оккупированные территории в тюрьму под открытым небом", – говорится в сообщении.

Новые правила оккупантов вступают в силу с 1 марта.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Запорожская область, Бердянск, запрет, война России против Украины, российские оккупанты
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