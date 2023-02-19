Оккупанты закрывают выезд из Бердянска – Центр рационального сопротивления

Россияне не контролируют ситуацию в городе, потому вводят новые ограничения. Так, пытаясь прекратить партизанскую деятельность, оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города, сообщает ЦНС.
"Фактически это означает запрет на выезд всем, кого россияне считают не лояльными. Таким образом Москва продолжает превращать временно оккупированные территории в тюрьму под открытым небом", – говорится в сообщении.
Новые правила оккупантов вступают в силу с 1 марта.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.