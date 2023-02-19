Оккупанты закрывают выезд из Бердянска – Центр рационального сопротивления

Оккупанты не будут выпускать жителей из Бердянска без пропусков Фото: EPA

Россияне не контролируют ситуацию в городе, потому вводят новые ограничения. Так, пытаясь прекратить партизанскую деятельность, оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города, сообщает ЦНС.

"Фактически это означает запрет на выезд всем, кого россияне считают не лояльными. Таким образом Москва продолжает превращать временно оккупированные территории в тюрьму под открытым небом", – говорится в сообщении.

Новые правила оккупантов вступают в силу с 1 марта.