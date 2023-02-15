В Запорожской области снаряды оккупантов повредили около двух десятков домов и объектов инфраструктуры – горсовет

По его словам, оккупанты били из танков, реактивной и ствольной артиллерии.
"На запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, – написал Куртев.
Зафиксировано около 20 фактов разрушения жилья и других мирных объектов в Гуляйпольском и Васильевском районах. Глава ОВА отметил, что эвакуация из области по-прежнему заблокирована армией РФ.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.