В Бердянске оккупанты разогнали пенсионеров выстрелами в воздух – ГВА

Об этом 12 февраля сообщается в Telegram городской военной администрации (ГВА).
Отмечается, что оккупанты запретили в Бердянске гривну, поэтому люди вынуждены брать российские рубли, чтобы выжить.
Но чтобы получить выплаты или оплатить услуги, жителям города приходится днями стоять в очередях, добавили в ГВА.
"Вчера, 11 февраля, в почтовом отделении на улице Довганюка пенсионеры, чтобы получить 10 тыс. рублей выплат, занимали очередь с полуночи. Утром образовалась давка, и люди выломали дверь почтового отделения. В итоге приехала так называемая милиция и начала разгонять пенсионеров выстрелами в воздух", – говорится в сообщении.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.