В Бердянске оккупанты разогнали пенсионеров выстрелами в воздух – ГВА

Оккупанты временно захватили Бердянск после полномасштабного нападения в феврале 2022 года Фото: EPA (архив)

Об этом 12 февраля сообщается в Telegram городской военной администрации (ГВА).

Отмечается, что оккупанты запретили в Бердянске гривну, поэтому люди вынуждены брать российские рубли, чтобы выжить.

Но чтобы получить выплаты или оплатить услуги, жителям города приходится днями стоять в очередях, добавили в ГВА.

"Вчера, 11 февраля, в почтовом отделении на улице Довганюка пенсионеры, чтобы получить 10 тыс. рублей выплат, занимали очередь с полуночи. Утром образовалась давка, и люди выломали дверь почтового отделения. В итоге приехала так называемая милиция и начала разгонять пенсионеров выстрелами в воздух", – говорится в сообщении.