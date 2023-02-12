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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бердянске оккупанты разогнали пенсионеров выстрелами в воздух – ГВА

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Оккупанты временно захватили Бердянск после полномасштабного нападения в феврале 2022 года
Оккупанты временно захватили Бердянск после полномасштабного нападения в феврале 2022 года
Фото: EPA (архив)

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области так называемая оккупационная "милиция" 11 февраля выстрелами разогнала пенсионеров, которые ожидали выплат.

Об этом 12 февраля сообщается в Telegram городской военной администрации (ГВА).

Отмечается, что оккупанты запретили в Бердянске гривну, поэтому люди вынуждены брать российские рубли, чтобы выжить.

Но чтобы получить выплаты или оплатить услуги, жителям города приходится днями стоять в очередях, добавили в ГВА.

"Вчера, 11 февраля, в почтовом отделении на улице Довганюка пенсионеры, чтобы получить 10 тыс. рублей выплат, занимали очередь с полуночи. Утром образовалась давка, и люди выломали дверь почтового отделения. В итоге приехала так называемая милиция и начала разгонять пенсионеров выстрелами в воздух", – говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, гривна, пенсии, оккупация, Запорожская область, Бердянск, запрет, пенсионеры, выплаты, пенсия, очереди, российские оккупанты
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