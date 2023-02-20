Российские войска обстреляли пригород Запорожья – горсовет

Об этом в Telegram в 16.31 сообщил секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев.
"Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется", – написал он.
Ранее в 16.13 о звуках от взрывов в Запорожье проинформировало "Суспільне" в Telegram.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Запорожской области продлилась с 16.07 до 16.35.
Об обстреле Запорожской области оккупантами предупреждали в ОВА, призвав не распространять фото и видео работы ПВО.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.