Российские войска обстреляли пригород Запорожья – горсовет

Об этом в Telegram в 16.31 сообщил секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев.

"Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется", – написал он.

Ранее в 16.13 о звуках от взрывов в Запорожье проинформировало "Суспільне" в Telegram.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Запорожской области продлилась с 16.07 до 16.35.

Об обстреле Запорожской области оккупантами предупреждали в ОВА, призвав не распространять фото и видео работы ПВО.