Оккупанты обстреляли пригород Запорожья ракетами "Искандер-К" – ОВА

"Зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами. Взрывной волной повреждены жилой дом и автомобиль. Обошлось без жертв", – добавили в ОВА.
20 октября в 16.13 о звуках взрывов в Запорожье проинформировало "Суспільне" в Telegram. В 16.31 секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев сообщил, что под ударом оказался пригород Запорожья.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.