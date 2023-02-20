Оккупанты обстреляли пригород Запорожья ракетами "Искандер-К" – ОВА

В предместье Запорожья зафиксированы разрушения после обстрела российскими "Искандерами" 20 февраля Фото: Запорізька обласна військова адміністрація / Telegram

"Зафиксировано попадание в поле рядом с частными домами. Взрывной волной повреждены жилой дом и автомобиль. Обошлось без жертв", – добавили в ОВА.

20 октября в 16.13 о звуках взрывов в Запорожье проинформировало "Суспільне" в Telegram. В 16.31 секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев сообщил, что под ударом оказался пригород Запорожья.