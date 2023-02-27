Ночью россияне ударили по Запорожью ракетами С-300, одна из них упала в воду – ОВА

Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно его обстреливают Фото: zp.gov.ua

По его словам, люди не пострадали.

Всего за сутки на Запорожском направлении оккупанты нанесли 92 удара из танков, реактивной и ствольной артиллерии. Под огнем были позиции Вооруженных сил Украины, а также гражданские объекты Запорожского, Пологовского и Васильевского районов области.

В областной военной администрации сообщили, что для ночной атаки по Запорожью армия РФ использовала ракеты С-300. Один из запущенных российских снарядов, по предварительным данным, упал в воду.