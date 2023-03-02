Оккупанты нанесли удар по многоэтажному дому в Запорожье, разрушено три этажа

"Проклятые рашистские чудовища снова коварно атаковали ночное Запорожье. По предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города есть разрушения в многоэтажном жилом доме. Россия – страна-террорист", – написал Куртев.

Запорожская областная военная администрация уточнила, что оккупанты, предположительно, применили зенитные ракетные комплексы С-300. Снаряд разрушил три этажа дома.

На данный момент информация о пострадавших уточняется.

"Суcпільне" опубликовало в Telegram несколько фотографий поврежденного дома.

В Запорожье в ночь на 2 марта воздушные тревоги объявляли несколько раз, последняя, по информации Куртева, продлилась с 1.33 до 2.20.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов, сообщило "Суспільне".