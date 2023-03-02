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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Запорожью. Разрушен подъезд пятиэтажки, двое погибших, девять спасенных, среди них беременная – ГСЧС

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Из дома эвакуировали 20 человек, из них трое госпитализированы с травмами
Из дома эвакуировали 20 человек, из них трое госпитализированы с травмами
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

По состоянию на 7.00 сотрудники ГСЧС продолжают разбор завалов и спасательные работы в пятиэтажном доме, по которому ночью ударили ракетой оккупанты. Об этом сообщило управление ГСЧС в Запорожской области.

"Информация о пострадавших уточняется. На 7.00 спасены 11 человек, из которых одна беременная женщина, и 20 эвакуированы, из них трое госпитализированы с травмами. Из-под завалов спасатели деблокировали двух погибших людей", – говорится в сообщении. 

На месте работает 24 единицы специальной техники и 95 спасателей, а также психологи ГСЧС.

Для помощи пострадавшим работало семь бригад скорой медицинской помощи, сейчас дежурить на месте остаются две из них. 

Искать людей помогают также волонтеры и организации "Вогник Запоріжжя" и Товарищества Красного Креста Украины в Запорожской области.

"На месте, где ведутся аварийно-спасательные работы, волонтеры World Central Kitchen и UABeluga развернули передвижную палатку. Там неравнодушные запорожцы предоставляют воду, горячие напитки и еду гражданскому населению и спасателям, которые ликвидируют последствия", – добавили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/DSNSZP/posts/pfbid02Xn9XyYNXsAKLgRKerTdSCVRPskzg3nzfNuvNQwF4jrAHojNhT7sprHmAuZw8ALedl

О ракетном ударе россиян по Запорожью местные власти сообщили около 2.10 этой ночи. По данным ОВА, оккупанты, предположительно, применили зенитные ракетные комплексы С-300.

Сообщалось, что ракета разрушила три этажа дома. В ГСЧС уточнили, что есть разрушения "с 5-го по 1-й этажи пятиэтажного жилого дома в пределах одного подъезда".

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/514226210875987/

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов, сообщило "Суспільне".  

Теги: Запорожье, ГСЧС, раненые, волонтеры, спасатели, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, разрушения, погибшие
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