Ракетный удар по Запорожью. Разрушен подъезд пятиэтажки, двое погибших, девять спасенных, среди них беременная – ГСЧС

Из дома эвакуировали 20 человек, из них трое госпитализированы с травмами Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

"Информация о пострадавших уточняется. На 7.00 спасены 11 человек, из которых одна беременная женщина, и 20 эвакуированы, из них трое госпитализированы с травмами. Из-под завалов спасатели деблокировали двух погибших людей", – говорится в сообщении.

На месте работает 24 единицы специальной техники и 95 спасателей, а также психологи ГСЧС.

Для помощи пострадавшим работало семь бригад скорой медицинской помощи, сейчас дежурить на месте остаются две из них.

Искать людей помогают также волонтеры и организации "Вогник Запоріжжя" и Товарищества Красного Креста Украины в Запорожской области.

"На месте, где ведутся аварийно-спасательные работы, волонтеры World Central Kitchen и UABeluga развернули передвижную палатку. Там неравнодушные запорожцы предоставляют воду, горячие напитки и еду гражданскому населению и спасателям, которые ликвидируют последствия", – добавили в ГСЧС.

О ракетном ударе россиян по Запорожью местные власти сообщили около 2.10 этой ночи. По данным ОВА, оккупанты, предположительно, применили зенитные ракетные комплексы С-300.

Сообщалось, что ракета разрушила три этажа дома. В ГСЧС уточнили, что есть разрушения "с 5-го по 1-й этажи пятиэтажного жилого дома в пределах одного подъезда".