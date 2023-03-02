Ракетный удар по Запорожью. Разрушен подъезд пятиэтажки, двое погибших, девять спасенных, среди них беременная – ГСЧС

"Информация о пострадавших уточняется. На 7.00 спасены 11 человек, из которых одна беременная женщина, и 20 эвакуированы, из них трое госпитализированы с травмами. Из-под завалов спасатели деблокировали двух погибших людей", – говорится в сообщении.
На месте работает 24 единицы специальной техники и 95 спасателей, а также психологи ГСЧС.
Для помощи пострадавшим работало семь бригад скорой медицинской помощи, сейчас дежурить на месте остаются две из них.
Искать людей помогают также волонтеры и организации "Вогник Запоріжжя" и Товарищества Красного Креста Украины в Запорожской области.
"На месте, где ведутся аварийно-спасательные работы, волонтеры World Central Kitchen и UABeluga развернули передвижную палатку. Там неравнодушные запорожцы предоставляют воду, горячие напитки и еду гражданскому населению и спасателям, которые ликвидируют последствия", – добавили в ГСЧС.
О ракетном ударе россиян по Запорожью местные власти сообщили около 2.10 этой ночи. По данным ОВА, оккупанты, предположительно, применили зенитные ракетные комплексы С-300.
Сообщалось, что ракета разрушила три этажа дома. В ГСЧС уточнили, что есть разрушения "с 5-го по 1-й этажи пятиэтажного жилого дома в пределах одного подъезда".
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.
Для атак на Запорожье оккупанты часто применяют комплексы С-300, предназначенные для поражения воздушных целей. Возможность украинской системы ПВО сбивать такие ракеты ограничена, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
В 2022 году, по данным городских властей, в Запорожье вследствие российской агрессии было разрушено или повреждено 930 домов, сообщило "Суспільне".